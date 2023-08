En filigrane : Bandiagara : La mort frappe encore à la porte - abamako.com

News Politique Article Politique En filigrane : Bandiagara : La mort frappe encore à la porte Publié le mercredi 23 aout 2023 | L’Informateur

© Autre presse par DR

Attaque

Dans la région de Bandiagara, le village de Bima a essuyé lundi vers 05 heures du matin une attaque terroriste qui a visé le camp des chasseurs, faisant une dizaine de tués parmi les assaillants, 3 chasseurs décédés et un blessé, selon un bilan communiqué par Dan Na Ambassagou. Trois jours avant, vendredi, le village de Yarou-Plateau a été la cible d’une attaque terroriste soldée par la mort d’au moins 20 personnes.



Dans un communiqué, le Collectif pour la Défense des Militaires en abrégé CDM a fait part de sa « profonde tristesse l’attaque lâche et barbare qui a visé des paisibles populations dans la localité de Yarou, région de Bandiagara. Le CDM condamne fermement cet incident et exprime ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes qui ont perdu la vie lors de cet acte de violence odieux. Que les victimes reposent en paix et que leurs familles trouvent une compassion dans notre solidarité nationale et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Cette attaque perpétrée par des individus sans vergogne est un acte de lâcheté et de barbarie. Nous tenons à rappeler que le terrorisme, quel que soit sa forme, est une menace directe pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre société. Par conséquent, le Collectif appelle la population de continuer à collaborer avec l’Armée afin de renforcer les efforts de prévention ».



Bamafélé :



Un pont s’effondre



Des trombes d’eau se sont abattues sur la commune de Bamafélé (cercle de Bafoulabé). La voirie a beaucoup souffert, défoncée par des torrents de boue. Devant un pont de franchissement ravagé par l’écoulement de l’eau, les usagers du tronçon Manantali-Koundian, se sont désolés et ont pris vraiment conscience de l’intensité de l’orage qui s’est abattu le 15 août dernier sur leur commune et les voisines. Au bas mot, 66 mn de pluie sont tombés en une nuit. Autant dire qu’il n’y avait pas grand-chose pour l’eau qui dévalait librement emportant tout ce qui se trouvait sur le passage. Ainsi, d’énormes pierres gisaient, bitume et remblai emportés par endroit.



«Je n’en ai jamais vu d’aussi violent» attestait un motocycliste qui a regretté le difficile accès au centre de santé de Marena à cause des dégâts occasionnés sur le pont buse.



Principalement utilisée dans l’écoulement des eaux pluviales, la voirie, réseaux divers et l’assainissement, la buse en béton est solide et économique, ce qui a généralisé son usage aussi bien dans les ouvrages des travaux publics que chez les particuliers. À l’origine, la buse en béton est un conduit rigide, généralement de gros diamètre, que l’on utilise pour canaliser l’écoulement d’un fluide, mais à l’usage on a fini par appeler buse un seul des éléments formant un tuyau d’écoulement de gros diamètre.



Kéniéba :



EDM s’installe



La société Energie du Mali (EDM) procède à l’installation de deux groupes thermiques d’une capacité de 1.600 KVA et 880 KVA. Leur mise en service pourrait intervenir dès la fin de ce mois d’août, à suivre le chef du centre de production Boubacar Cissé. Des poteaux électriques sont en cours d’implantation au centre-ville, avec une extension au reste de la ville.



L’électrification de la communauté de Kéniéba ouvre de nouvelles perspectives socio-économiques pour les familles, qui peuvent désormais bénéficier d’un éclairage nocturne, mais aussi de l’accès aux moyens d’information comme la radio et la télévision.

Avec cette centrale, EDM donne le ton d’une amélioration du vécu quotidien des populations qui ont remué ciel et terre pendant sept mois d’affilé pour se soustraire des griffes d’un opérateur jugé très onéreux et non fiable.



Rassemblées par la Rédaction