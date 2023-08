Rencontre d’échanges avec le secteur privé : Moussa A. Diallo partage sa vision - abamako.com

Rencontre d'échanges avec le secteur privé : Moussa A. Diallo partage sa vision Publié le mercredi 23 aout 2023 | L'Informateur

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo a partagé sa vision avec le secteur privé pour l’industrialisation et l’approvisionnement en denrées de première nécessité du Mali. Tous les présidents des chambres consulaires ont pris part à cette rencontre. C’était le samedi dernier dans la salle de conférence du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM).



Le nouveau ministre connu par son franc-parler veut faire bouger les lignes. Moussa Alassane Diallo souhaite que les commerçants du Mali aillent vers l’industrialisation. Pour le ministre de l’Industrie et du Commerce, sa vision repose sur trois (3) axes à savoir : La stabilité de l’approvisionnement du marché en produits de première nécessité, la relecture de la politique industrielle de façon à assurer la promotion des Petites et Moyennes Industries (PMI) et la mutation du secteur commercial vers le secteur industriel. Cette stratégie, quant à lui, vise à dynamiser le secteur privé. Toujours pour le ministre Diallo, cette vision est adossée à celle définie par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta qui a instruit au gouvernement de mettre les populations au centre des préoccupations. ‘’ Il s’agit d’approvisionner à court terme la stabilité de l’approvisionnement du marché en produits de première nécessité’’, a-t-il affirmé. Il poursuit en appelant une situation d’urgence à laquelle il faut apporter des réponses très importantes. ‘’ Pour améliorer les difficultés auxquelles les secteurs de l’industrie et du commerce sont confrontés, les circuits d’approvisionnement, de stockage et de conservation et ensuite proposer les réformes structurelles de long terme qui seront de nature à préparer dès aujourd’hui les secteurs de l’industrie et du commerce dans la perspective de transformer durablement la base de l’économie malienne’’, a proposé le ministre Diallo. Qui a par ailleurs souligné que pour un meilleur accompagnement des petites et moyennes entreprises –petites et moyennes industries (PME-PMI), il y a lieu d’apporter des réponses structurelles aux problématiques qui sont entre autres, la commercialisation des produits, le statut juridique des entreprises et les obstacles à l’accès au crédit bancaire.



Pour le président du CNPM, Mossadeck Bally, la présence de Moussa Alassane Diallo au sein du gouvernement est une source de confiance car le secteur privé a toujours souhaité avoir un acteur pétri dans le monde du privé à la tête de ce ministère. ‘’ Les entreprises privées souffrent énormément de l’environnement des affaires dans lequel elles opèrent. Au regard des contraintes réglementaires, juridiques, économiques, sociales voire politiques, notre pays dispose d’énormes ressources naturelles et de potentialités économiques vastes malgré tout, il reste très faiblement industrialisé avec un niveau d’industrialisation et d’investissement très bas comparé aux autres pays de la sous-région’’, a-t-il déploré.



Diakaridia Sanogo