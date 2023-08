Après la mort d’une vingtaine de civils dans la région de Bandiagara : Moussa Mara invite les autorités à se « concentrer sur la sécurité intérieure du pays … » - abamako.com

Après la mort d'une vingtaine de civils dans la région de Bandiagara : Moussa Mara invite les autorités à se « concentrer sur la sécurité intérieure du pays … » Publié le mercredi 23 aout 2023 | Le Républicain

Suite aux massacres des populations civiles dans les villages de Bozo, Yarou, Idjelina, dans le cercle de Bandiagara (région de Bandiagara) courant ce mois d’août 2023, des partis politiques et associations ont invité les autorités maliennes à prendre des dispositions idoines pour mettre fin à ces attaques terroristes. Il s’agit entre autres, du parti Yelema (Le Changement) ; de la Convergence Pour le Développement du Mali (CODEM) et d’autres regroupements. « Le parti YELEMA (Le Changement) appelle les autorités à se concentrer sur la sécurité intérieure du pays et d’éviter d’engager le pays dans une hypothétique guerre dont l’objectif n’est autre que de maintenir au pouvoir des gens coupables de crime imprescriptible au regard de la constitution promulguée par le Président de la Transition », révèle le parti de l’ancien Premier ministre, Moussa Mara.



Dans un communiqué rendu public, hier 21 août 2023, sur la situation sécuritaire dans le centre du pays, la Convergence Pour le Développement du Mali (CODEM), indique qu’elle suit avec préoccupation depuis plusieurs jours, une recrudescence de l’insécurité dans la région de Bandiagara en particulier et dans tout le centre du pays en général. « De la marche pacifique du 13 juillet 2023, endeuillée par la mort d’un jeune par balle à ce jour, beaucoup d’autres morts ont été enregistrés aux environs immédiats de Bandiagara sans que les secours promis par les autorités ne soient effectifs. Le Parti condamne vigoureusement ces attaques terroristes lâches et barbares. Le Parti présente ses condoléances aux familles endeuillées et prie pour le repos de l’âme des disparus. CODEM invite les autorités de la Transition à prendre toutes les mesures idoines pour assurer, conformément à leurs missions régaliennes, la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national, y compris en explorant d’autres pistes de concert avec les communautés », révèle le communiqué du parti présidé par l’ancien ministre, Housseini Amion Guindo dit Poulo.



Le parti YELEMA « Le Changement », dans son communiqué du 20 août 2023, dit avoir appris avec consternation les massacres effroyables commis dans les villages de BOZO, commune de DOUCOMBO, ayant fait 15 morts et des blessés, de YAROU, commune de TIMINIRI, ayant fait 20 morts et 11 blessés, tous du cercle de Bandiagara, région de Bandiagara. Le parti YELEMA s’incline pieusement devant la mémoire des victimes innocentes, présente ses condoléances les plus attristées à leurs familles et à l’ensemble de la Nation, souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés et réaffirme sa compassion à tous ceux qui sont touchés par ces tragiques évènements. Le parti YELEMA constate avec un grand regret la détérioration de la situation sécuritaire du pays ces derniers mois tout en saluant la résilience du peuple malien. « Le parti YELEMA note encore une fois que ces massacres doivent nous rappeler que notre pays reste fragile sur le plan sécuritaire et que les défis multiformes auxquels nous faisons face exigent de nous un grand sens de responsabilité et d’humilité. Le parti YELEMA (Le Changement) appelle les autorités à se concentrer sur la sécurité intérieure du pays et d’éviter d’engager le pays dans une hypothétique guerre dont l’objectif n’est autre que de maintenir au pouvoir des gens coupables de crime imprescriptible au regard de la constitution promulguée par le Président de la Transition », révèle le parti de l’ancien Premier ministre, Moussa Mara. Enfin, le parti Yelema encourage les autorités à redoubler d’efforts pour la protection des citoyens sur l’ensemble du territoire national à travers une présence effective et permanente dans les zones à risque.



Quant au Collectif pour la Défense des Militaires (CDM), il a indiqué dans son communiqué du 19 août 2023 que cette attaque perpétrée par des individus sans vergogne est un acte de lâcheté et de barbarie. « Nous tenons à rappeler que le terrorisme, quelle que soit sa forme, est une menace directe pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre société. Par conséquent, le Collectif appelle la population à continuer à collaborer avec l’Armée afin de renforcer les efforts de prévention. En cette période douloureuse, le CDM appelle en outre la Population à rester unie et solidaire. Face à cette épreuve, nous devons nous soutenir mutuellement et rester forts. Plus que jamais, nous devons renforcer nos liens, rejeter la haine et travailler ensemble pour prévenir de tels actes de violences à l’avenir. La Sécurité des concitoyens reste la priorité absolue de l’Armée qui ne ménage aucun effort pour garantir la protection de tous », souligne le CDM.



Aguibou Sogodogo