Scandale financier à l'Assemblée nationale sous le régime IBK: LE CNT livrera-t-il Mamadou à la justice ors de sa prochaine séance? Publié le mercredi 23 aout 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Séance plénière du Conseil National de Transition (CNT)

Tweet





Le tourbillon de la procédure judiciaire ouverte sur le dossier relatif à la gestion de l’Assemblée nationale entre 2014 et 2020 ayant déjà emporté l’ancien président de l’institution Issiaka Sidibé et certains de ses collaborateurs, épargnera-t-il l’ancien questeur et actuel membre du conseil national de la transition? Selon nos informations obtenues auprès des sources proches du dossier, une correspondance est déjà notifiée au président de l’organe législatif de la transition colonel Malick Diaw pour la mise à disposition Mamadou Diarrassouba à la justice.



La prochaine séance du conseil national de la (…)





Seydou Konaté- NOUVEL HORIZON