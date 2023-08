Pour la relance de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger: Consortium des Organisations de la Société Civile du Mali plaide pour un Accord « Inter-Maliens » - abamako.com

Pour la relance de la mise en œuvre de l'Accord d'Alger: Consortium des Organisations de la Société Civile du Mali plaide pour un Accord « Inter-Maliens » Publié le mercredi 23 aout 2023 | Mali Tribune

Le Consortium des Organisations de la Société Civile du Mali, composé du Conseil National de la Société Civile (CNSC) , du Forum des Organisation de la Société Civile (FOSC) , de la CAFO, du CNJ-MALI de la PFFLM, a tenu hier mardi 22 août 2023 au siège du Conseil National de la Société Civile un point de presse sur les enjeux et défis liés à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. L’objectif était d’harmoniser leurs positions communes afin de contribuer à la relance de la mise en œuvre de l’ accord d’Alger. Ainsi, après avoir fait le point de la mise en œuvre, des contraintes majeures et propositions de relance de (…)