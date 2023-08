Retrait de la MINUSMA: Les interprètes des troupes allemandes sollicitent la protection de Berlin - abamako.com

Retrait de la MINUSMA: Les interprètes des troupes allemandes sollicitent la protection de Berlin Publié le mercredi 23 aout 2023 | Mali Horizon

Alors que le retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) bat son plein, les interprètes des troupes allemandes, à travers une requête, ont demandé au Berlin (la capitale allemande) de les protéger ainsi que leurs familles.



Dans une requête introduite auprès des autorités allemandes, les interprètes des troupes allemandes

demandent à Berlin de tout faire pour les protéger, ainsi que leurs familles. L’information a été donnée par le ministère allemand de la Défense mercredi dernier, à Berlin. Pour en savoir davantage, nous avons contacté l’ambassade de l’Allemagne au Mali par le biais de M. Arama, ancien interprète au sein du contingent allemand.



Celui-ci nous a confirmé l’information. « Effectivement, l’information est authentique. Mes anciens collaborateurs qui sont à Gao avaient introduit une requête pour demander à Berlin de protéger eux et leurs familles», a-t-il corroboré, sans donner plus de détails. Mais, M. Arama avait promis de nous mettre en contact avec l’un des interprètes des troupes allemandes à Gao.



Il faut préciser que la Bundeswehr, nom de l’armée allemande, avait déployé un millier de soldats au Mali, dont la tâche principale était la reconnaissance de la mission de maintien de paix des Nations unies MINUSMA, forte de 13 000 hommes.



Rappelons que la MINUSMA a été créée en 2013 pour soutenir les troupes maliennes dans la lutte contre les terroristes. Mais, ces derniers mois, la tension qui montait entre les autorités maliennes et la mission a conduit au retrait de la Minusma.



Lamine BAGAYOGO