Installation de kiosques de vente d’alcool en plein milieu du goudron à faladie: le Ministre de la Sécurité est interpellé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Installation de kiosques de vente d’alcool en plein milieu du goudron à faladie: le Ministre de la Sécurité est interpellé Publié le mercredi 23 aout 2023 | credo

Tweet





Par la présente lettre, la jeunesse de Faladie porte à votre connaissance l’existence de faits pouvant constituer une infraction.



En effet, un homme a été signalé puis interpellé par la gendarmerie concernant la vente illégitime d’alcool directement sur la route à Faladiè, non loin des Halles de Bamako. Cet acte a été approuvé au vu de tous, surtout des mineurs. Malgré son interpellation, cet homme a laissé son kiosque qui continue de couler à flots..



D’après quelques informations, il s’avère qu'une autorité en charge de cette affaire est soupçonnée de soutenir l’homme en question car celui-ci lui fournirait des pots de vins chaque fins de mois.



Monsieur le Ministre, nous sommes dans un pays en partie musulman, l’alcool se vend au vu des enfants, des mineurs, des jeunes gens et surtout des personnes âgées. Nous savons pertinemment que la loi s'applique dans ces faits, surtout que cet homme n’a aucune autorisation en cour pour l’installation de son kiosque.



Au vue de l'implication de cette autorité policière dans cette affaire, la jeunesse de Faladie vous demande d’intervenir et de faire appliquer la loi pour que cette activité cesse.



En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à cette situation, la jeunesse de Faladie compte sur vous pour régler cette affaire pour de bon