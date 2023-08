Programme des pluies provoquées : Chassé pour tricheries, Ibrahim Diawara de Stone tente de revenir ! - abamako.com

Programme des pluies provoquées : Chassé pour tricheries, Ibrahim Diawara de Stone tente de revenir ! Publié le mercredi 23 aout 2023 | La Rédaction du Mali

Le PDG de la société Stone Mali, non moins président du parti « Malien Tout Court » et propriétaire

d’une compagnie aérienne privée au Mali, Ibrahim Diawara, n’a pas du tout digéré le fait que le marché

des pluies provoquées (plusieurs milliards de francs CFA) lui ait été retiré au motif qu’il s’enrichissait

sur le dos des Maliens à travers le Programme dit « Pluies provoquées ». Mécontent du trait du marché,

le patron prépare une vaste campagne médiatique et de dénigrement contre le gouvernement Choguel, qu’il en veut à mort, et le nouvel acquéreur du marché.



Depuis quelques jours, des posts parrainés par Ibrahim Diawara sont faits dans ce sens sur les réseaux

sociaux pour dénigrer le nouvel acquéreur du marché dit de « pluies provoquées ». Ces posts risquent de s’intensifier dans les jours à venir pour tenter de faire croire aux Maliens que le retrait du marché au patron de Stone est purement politique et que le nouvel acquéreur du marché ne fait pas bien son travail.

Mais qu’est ce qui fait tant courir Ibrahim Diawara de Stone ? Pour rappel, après plus de dix ans de tricheries contre le peuple malien à travers le programme « pluies provoquées », Ibrahim

Diawara de la société Stone a perdu ledit marché qui lui a permis de bouffer gratuitement l’argent du contribuable malien pendant plus d’une décennie. Mais, ce n’est pas tout. Il n’est

pas aussi à l’abri d’une poursuite judiciaire afin de rendre compte au peuple malien sur sa gestion du Programme « Pluies provoquées ». En tout cas, c’est ce que le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga avait laissé entendre.



Selon Choguel Kokalla Maïga,d’une société offshore dont on ignore même réellement l’identité, des actionnaires encaissent depuis le temps d’ATT gratuitement deux milliards de F CFA chaque année au nom du Programme « Pluies provoquées ». « Depuis le temps d’ATT, on faisait les pluies provoquées et

puis ça s’est arrêté. Les avions qui ont été achetés sont cloués au sol. Chaque année, on sort deux milliards. Et il y a un groupe déjà organisé qui prenne ça », affirmait le Premier ministre, qui a mis un terme à cet enrichissement sans cause du PGD de Stone au détriment des pauvres citoyens maliens.



Il n’en fallait pas plus pour agiter le PDG de la société Stone, Ibrahim Diawara, qui dans la foulée et après plusieurs années sans opération pluies, s’était précipité pour inviter quelques journalistes pour une opération de démonstration dans la région de Ségou. Soit moins de 48 heures seulement après la sortie

du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga. C’était une manière pour lui de tromper encore l’attention des Maliens en montrant qu’il était bien au travail, contrairement aux affirmations faites par le PM.



Pour rappel, c’est ce même Ibrahim Diawara qui avait convaincu l’Etat malien a cassé son contrat avec la société américaine WMI en 2008 avant de se proposer capable de faire le travail. « Suite à mes investigations, j’ai expliqué à l’Etat qu’on pouvait exécuter ce programme à moindre coût», avait expliqué Ibrahim Diawara lui-même. Pire, à l’époque, il avait pu convaincre l’Etat malien à lancer l’appel d’offres pour l’achat de deux avions, mais en préfinancement. Et c’est sa société offshore qui aurait bénéficié de ce marché.



Depuis l’acquisition de ces deux avions dont probablement le payement serait épuisé maintenant par l’Etat malien, Ibrahim Diawara en a fait ses propriétés privées. C’est cette injustice à l’endroit du peuple peiné du Mali que les autorités de la Transition ont corrigé et sanctionné.



Affaire à suivre...

La Rédaction du Mali

Abdallah SANOGO