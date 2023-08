Mali-Burkina : Julienne Sanon sur les traces de ses illustres devanciers - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali-Burkina : Julienne Sanon sur les traces de ses illustres devanciers Publié le mercredi 23 aout 2023 | Mali Tribune

Tweet

Sané Mohamed Topan, Sophie Sow, voilà des noms inoubliables dans les relations entre le Mali et le Burkina Faso. Ces diplomates ont assis sur le roc, les liens de voisinage entre les deux pays. Sur leur trace, Mme Dembélé Julienne Sanon qui vient de présenter ses lettres de créance.







Le 12 juin 2023, Mme Dembélé Julienne Sanon est devenue Son Excellence car nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République du Mali avec résidence à Bamako et couvrant également les juridictions de la République de Guinée et de la République du Niger. Avant cette nomination, elle était membre de l’Assemblée législative de transition, députée représentante des forces vives de la région des Hauts-Bassins, 2e vice-présidente.



Celle qui sera désormais en charge des relations entre le Mali et son pays, le Pays des hommes intègres, est plus qu’un voisin, puisque native de Bobo-Dioulasso, à deux bornes de Sikasso. Philosophe, sociologue du développement, et active dans la promotion des femmes, elle était, jusqu’à sa nomination à Bamako, présidente de l’Association Femme et Vie.



Très impliquée dans les questions de droits de l’Homme, de vie associative, de promotion genre, de dialogue social, parlant le dioula, le bwamu, le français et l’anglais, Son Excellence Mme l’ambassadeur aura besoin de toutes ces casquettes pour rehausser la coopération entre le Mali et le Burkina au niveau qu’il mérite.







Alexis Kalambry