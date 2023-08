Lettre à grand-père : Trois ans et le bilan est positif - abamako.com

Lettre à grand-père : Trois ans et le bilan est positif Publié le jeudi 24 aout 2023 | Mali Tribune

Cher grand-père ! Après trois ans de transition, sans démagogie aucune, on peut juste se rendre compte que le bilan est valablement positif. Dans tous les sens et domaines. Et cela sans mentir ni faire de propagande. Visible à l’œil nu sauf celui qui ne veut pas voir ou hait la Transition. Sinon le bilan est déclaré positif à l’unanimité.



Le pays est devenu un vrai centre d’attraction. La diplomatie est active. “Tu tires une balle, notre diplomatie à l’allure militaire, vide son chargeur”. Notre relation internationale est plus que riche. Le Mali s’est fait tellement d’amis. Des Etats amis sincères qui ne cherchent aucun intérêt au Mali. Des vrais bons pensants venus nous aider pour nos beaux yeux.



La défense et la sécurité ! N’en parlons pas. N’en déplaise à l’ennemi qui dit des choses fausses. Sinon le bilan ici, c’est plus que positif. On a pu désormais discerner le problème sécuritaire du problème de la défense. La sécurité a été comprise maintenant. Un domaine plus vaste. Si la défense est claire et nette, une menace visible et claire dans les frontières ou à l’intérieur, la sécurité est tout autre.



Un domaine plus complexe où chaque maillon, chaque écorche de chaque coquille doit être sujet d’études approfondies et de solutions adéquates et spécifiques. De la doctrine à l’aspect sociologique et psychologique. On a compris maintenant qu’il faut savoir qui est en insécurité où, quand et comment et quelle est la menace d’insécurité. Pour traiter chaque cas et avancer. On connait le climat propice à l’endoctrinement et maintenant la riposte de bombardement idéologique est automatique. Des avions savants !



Sur le plan de développement, la Transition n’a plus rien à prouver. En trois ans, le pan dépassé est incomparable. Le chemin du développement est tracé mais seuls les patriotes peuvent le voir. Il faut porter les lunettes patriotiques pour bien voir.



Bientôt, il y aura du blé partout au Mali. Des investisseurs seront partout dans nos zones minières et moyennant la lutte farouche contre l’insécurité. Pour vite ramener la sécurité et rentrer chez eux !



Pour la stabilité politique, l’assurance est plus grande. On a compris que la démocratie est une aliénation mentale occidentale. Nous on va remplacer les élections par les prorogations. Maintenant tous les deux ans, on va proroger un peu. Les élections ? Enterrées, finies à jamais ! On est libre et souverain. C’est la voix du peuple qui compte. Et le peuple aime la Transition ! Vive les prorogations ! A bas les élections !



Voici le bilan cher grand-père ! Un bilan positif dans tous les diagnostics médicaux. Médicalement parlant ! C’était ma 2010e lettre d’un bilan médical positif en tous les sens !



A mardi prochain !



Lettre de Koureichy