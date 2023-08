Mémorial des anciens joueurs de l’As Mandé : La grande famille se retrouve - abamako.com

Mémorial des anciens joueurs de l'As Mandé : La grande famille se retrouve Publié le jeudi 24 aout 2023 | Mali Tribune

Le mémorial des anciens joueurs de l’AS Mandé de la Commune IV a eu lieu le Samedi 19 août dernier au terrain Chaba Sangaré de Lafiabougou.



D’anciens joueurs du Stade malien, du Djoliba et de l’AS Réal étaient de la fête. L’événement visait à rassembler la grande famille de l’AS Mandé de la Commune IV des années 1988, 1989, 1990 et 1991.



L’activité a été émaillée par deux matchs de gala. Le premier a opposé les anciens du Stade malien à ceux de l’AS Réal de Bamako. Le deuxième a opposé les anciens de l’AS Mandé à ceux du Djoliba AC. Les matchs se sont déroulés dans une ambiance conviviale.



Dans son intervention, Salia Koné dit Bablen, s’est dit ému de voir aujourd’hui en Commune IV qu’il y a la cohésion et de l’amitié. Il a salué les populations de la Commune pour avoir répondu massivement à cet événement.



“Nous avons souhaité, à travers l’organisation de cette activité, inciter les jeunes à conjuguer les efforts pour que l’AS Mandé retrouve son nom datant de 91”, dira-t-il. L’entraîneur de l’équipe féminine de l’AS Mandé, Fanta Diabaté, et ses joueuses étaient également de la partie pour présenter leur parcours en compétition africaine.



La fin de la cérémonie a été marquée par la remise d’attestations aux anciens qui ont marqué l’histoire du club, vivants et disparus.



Ibrahima Ndiaye