États généraux de la migration : Le Premier ministre et le ministre promettent Publié le jeudi 24 aout 2023 | Mali Tribune

Le Mali est un pays de migration depuis des siècles ou voire millénaire. Aujourd’hui encore, le phénomène continue. Le Mali est sur la carte migratoire un pays de départ pour des migrants maliens, mais aussi de destination et de transit pour d’autres migrants. Cela ouvre le pays à être très concerné par la migration, à ses défis et l’obligation de devenir acteurs des perspectives à dégager sur la migration. Pour jouer ce rôle, sur recommandation des assises nationales pour la refondation, des Etats généraux de trois jours ont eu lieu au Mali sur la migration. A la cérémonie d’ouverture, le jeudi 17 août, le Premier ministre et le ministre des Maliens établis à l’extérieur ont fait des promesses.















Comme prévu, les Etats généraux sur la migration ont été tenus à Bamako entre les 17, 18 et 19 août au Centre international de conférences de Bamako (CICB). La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga, accompagné du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher et celui de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga.



Placé sous le thème : “Mobilités humaines, facteurs d’intégration, de développement et l’enrichissement culturel : Quelle contribution des Maliens établis à l’extérieur à la Refondation de l’Etat ?”, les Etats généraux ont été animés par un panel général sous le leadership du ministre en charge des Maliens établis à l’extérieur, Mossa Ag, et plusieurs autres panels.



Pour ne citer que : l’état de lieu des textes, les défis migratoires, migrations et développement, migrants et documents administratifs nationaux etc. Les panels ont été animés par des experts internationaux et nationaux, des cadres parmi les Maliens établis à l’extérieur et les regroupements associatifs.



Le chef du gouvernement et son ministre en charge du département ont promis qu’un suivi rigoureux sera donné aux recommandations qui seront issues desdits travaux. Une commission de suivi est prévue pour la mise en œuvre des différentes recommandations pour l’intérêt supérieur de la nation et le bien-être des Migrants, ont-ils promis.



Le Premier ministre a rappelé le décret portant sur le statut des migrants sera appliqué dans les jours à venir. Avant de souhaiter plein succès aux travaux, les deux représentants de l’exécutif ont invité les faitières et représentants des migrants à la cohésion et à l’entente. “Dans la désunion, rien de grand n’est réalisable”, a déclaré le ministre des Maliens établis à l’extérieur, Mossa Ag Attaher.



Koureichy Cissé