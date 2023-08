Dr. Chienkoro Doumbya, Conseiller à la Section des Comptes de la Cour Suprême - abamako.com

Dr. Chienkoro Doumbya, Conseiller à la Section des Comptes de la Cour Suprême Publié le jeudi 24 aout 2023 | Le challenger

Altruiste de nature, peu disert avec son éternel sourire aux lèvres, Dr. Chienkoro Doumbya est une perle rare de l’administration malienne. En fin de mission à l’Anaser où il assurait la comptabilité, le voici à un échelon supérieur à la Section des Comptes de la Cour Suprême, où il répond présent à un nouvel appel de la nation. Chevalier de l’Ordre national du Mali, il a prononcé solennellement son serment aux côtés de ses désormais collègues le vendredi 18 août 2023.



Dr. Chienkoro Doumbya est un Expert polyvalent de l’Administration publique. Figure éminente dans le domaine de la gouvernance, il pose ses valises à la section des compte de la Cour Suprême où il il a prêté serment le vendredi, 18 août 2023, après un parcours sans fautes à l’Anaser. L’enfant du Banico s’est forgé une solide réputation grâce à ses compétences avérées et son expertise pointue. Sa vaste gamme de connaissances couvre des domaines tels que la Passation des Marchés Publics, la Comptabilité-matières, les Finances Publiques, la Comptabilité Publique, les Finances Locales, l’Audit et le Contrôle de Gestion, les Élections, l’État-Civil, la Décentralisation, le Développement Local et la Gouvernance.



Dr. Doumbya a débuté sa trajectoire avec une série de diplômes et d’attestations prestigieuses. Muni de son Diplôme d’Études Approfondies en Droit Public Général de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako en 2004, il élargit son horizon avec un Master of Business Administration (MBA) en Gestion des Collectivités de l’Institut des Hautes Études en Management (IHEM) en partenariat avec l’Université de Paris 10 Nanterre. Son expertise approfondie est reconnue en 2014 par un Doctorat d’État en droit public, avec mention très bien, de l’Université Cheick Anta Diop de Dakar (Sénégal). En 2019, il a son Master II en Comptabilité, Audit et Contrôle de Gestion de l’Institut Simon Finances et Management International (ISFMI) de Bamako.



Expertise diversifiée et contributions notables



Dr. Doumbya a exercé une influence significative sur l’administration publique malienne à travers son leadership et des contributions essentielles. Il a occupé le poste de Directeur des Finances et du Matériel dans divers ministères, notamment le ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté et le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Il était membre du Comité de Pilotage de la présidentielle de 2018 en qualité de Président de la Commission finances. Il a également participé activement à des projets nationaux et internationaux visant à promouvoir la transparence financière et le développement durable.



Un Pédagogue et chercheur engagé



En se mettant à la disposition des Universités au Mali, Dr. Doumbya veut partager ses connaissances et ses expériences avec la nouvelle génération. Il a été chargé de cours à l’École Nationale d’Administration (Ena) du Mali, où il a enseigné des modules-clés tels que la comptabilité-matières, la passation des marchés publics et la délégation de service public. Il a également été enseignant vacataire à l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako, où il a partagé son expertise en finances publiques et en comptabilité publique.



En 2013, il a été honoré Chevalier de l’Ordre National, attestant de sa contribution exceptionnelle au développement de l’administration publique et de la société malienne. Avec un parcours académique solide, une expertise multidisciplinaire et un engagement envers l’amélioration de la gouvernance et du développement local, Dr. Doumbya continue d’être un acteur-clé dans le façonnement du paysage administratif du Mali. Sa carrière remarquable témoigne de son dévouement indéfectible à la cause publique.



Drissa Togola