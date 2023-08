Réinsertion socioprofessionnelle des déplacés : La partition de Tda et Giz - abamako.com

Réinsertion socioprofessionnelle des déplacés : La partition de Tda et Giz
Publié le jeudi 24 aout 2023

Le siège du Service du développement social de la Commune VI de Bamako a abrité, le 22 août 2023, le lancement du «Projet de renforcement des capacités entrepreneuriales de 50 personnes déplacées et leurs communautés hôtes vulnérables en embouche ainsi que le perfectionnement de 10 femmes en savonnerie dans les communes V et VI de Bamako».



Financé par la coopération allemande, la Giz, à hauteur de 53 millions de FCFA, et piloté par l’Ong Terre Douce d’Afrique (Tda), ce projet s’étend sur six mois et va concerner les sites des déplacés de ces deux localités du district de Bamako. Il vise à former les déplacés aux Activités génératrice de revenus comme l’élevage, la transformation agro-alimentaire, la savonnerie, afin de faciliter leur insertion socio-économique.



Selon Mme Sarata Konté, cheffe du service social, ce projet cadre parfaitement avec la vision du service social du développement en faveur des déplacés.



Sékou Diarra, Directeur exécutif du projet, a remercié le partenaire allemand Giz pour son appui technique et financier sans lequel le projet n’aurait pas vu le jour, et les autorités communales pour leur accompagnement dans sa mise en œuvre.



Le représentant de la Giz, Demba Tounkara, a exprimé sa gratitude à accompagner les initiatives de Tda jusqu’en 2025 dans la formation socio-économique à travers les régions de Sikasso, Kayes, Ségou, Mopti.



Le porte-parole des bénéficiaires, Abasse Dicko, a salué les initiateurs et les autorités pour cette opportunité qui leur permettra de s’épanouir.



Mme Aminata Diakité, représentante du maire de la Commune VI, a remercié l’Ong Terre Douce d’Afrique et son partenaire technique et financier, la Giz pour cette initiative « qui permettra l’insertion socio-économiques de nos déplacés internes et soulager la charge des communautés hôtes.» Elle fonde beaucoup d’espoir sur ce projet. Elle a enfin appelé les bénéficiaires à s’impliquer pour une meilleure appropriation des connaissances, leur mise en pratique afin de permettre à d’autres personnes d’en bénéficier.



Broulaye Koné, stagiaire