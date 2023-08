Réinsertion socio-économique après la crise au Mali : L’ONG Terre Douce d’Afrique (TDA) outille plus d’une cinquantaine de déplacés internes ainsi que leurs communautés hôtes vulnérables - abamako.com

Réinsertion socio-économique après la crise au Mali : L'ONG Terre Douce d'Afrique (TDA) outille plus d'une cinquantaine de déplacés internes ainsi que leurs communautés hôtes vulnérables Publié le jeudi 24 aout 2023 | Le Pays

Le siège du développement social de la commune VI du district de Bamako, sis à Banankaboubou, a servi de cadre, le mardi 22 août 2023, à la cérémonie de lancement d’un nouveau projet en faveur des personnes déplacées (internes) de la crise sécuritaire au Mali. Il s’agit d’une cinquantaine de personnes déplacées du nord et des sites des communes V et VI du district de Bamako et leurs communautés hôtes vulnérables ainsi que 10 femmes respectivement en embauche et en savonnerie. Une initiative de l’ONG Terre Douce d’Afrique (TDA) fiancée par la coopération Allemande, la GIZ qui vise à faciliter la réinsertion socioéconomique de ces personnes affectées par la crise.



D’un coût total de 53, 600 millions de francs CFA, ce nouveau projet est le deuxième geste de l’ONG Terre Douce d’Afrique (TDA) en faveur des personnes déplacées du nord et du centre à cause de la crise sécuritaire sans précèdent que connaît le Mali depuis une décennie. Après un premier du genre à l’intention d’une vingtaine de femmes des sites de déplacés « centre Mabilé » et « Niamana », l’ONG Terre Douce d’Afrique (TDA) vient de lancer un nouveau projet de renforcement des capacités entrepreneuriales en embouche de 50 personnes déplacées internes ainsi que leurs communautés hôtes vulnérables dans les Communes V et VI du District de Bamako. En plus de ces 50 personnes, 10 autres femmes de la première cohorte y ont été ajoutées dans le cadre de leur perfectionnement en savonnerie.



Cette initiative de l’ONG Terre Douce d’Afrique vise à faciliter la réinsertion socioéconomique de ces personnes sérieusement affectées par la crise sécuritaire.



En effet, les cites ciblés sont entre autres Garantiguibou 20 avec PDI et 05 communautés hôtes en commune V ; Niamana garbal avec 6 personnes, Faladié : 8 personnes), Tentembougou en commune de Baguineda : 6 personnes dont les bénéficiaires étaient à Sénou, en commune VI du district de Bamako au moment de la formation ainsi que leurs communautés hôtes (5 personnes).



Si la première phase concernait uniquement la formation dans les métiers d’embouche, cette deuxième phase consiste selon le coordinateur du projet, M. Amadou Sogoba à les appuyer les bénéficiers pour qu’ils puissent exercer pleinement leurs activités.



Dans son allocution, la représentante de la mairie de la Commune VI du district de Bamako, Mme Aminata Diakité, présidente de la cérémonie, s’est réjouie que par cette action, l’ONG Terre Douce d’Afrique s’inscrit résolument dans la vision de l’adage chinois « au lieu de donner toujours à quelqu’un à manger du poisson, il faut lui apprendre à pêcher », rappelle-t-elle tout en ajoutant que « Terre Douce d’Afrique, vous allez apprendre à nos déplacés internes et leurs communautés hôtes à pêcher à travers ce renforcement de capacité en ces moments difficiles de leur existence ».



Il faut souligner que les principaux objectifs attendus à la fin de ce projet sont au nombre de quatre à savoir : Permettre aux PDI et communautés hôtes de mener pleinement l’activité d’embouche ; Permettre aux six sites d’être des coopératives en fin du projet ; Augmenter les revenus de chaque bénéficiaire au moins de 10% ; Perfectionner la connaissance des 10 femmes en savonnerie parmi les 20 qui se sont faites distinguées lors du premier projet de l’ONG.



L’importance de cette initiative a regroupé autour des participants entre autres : l’équipe de mise en œuvre, les bénéficiaires, les autorités des communes V et VI, le partenaire technique qui est la GIZ et surtout le service de développement social dont la représentante Mme Diaw Sarata Konté n’a pas caché de souligner que le projet cadre parfaitement bien avec sa mission.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS