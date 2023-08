Préparatifs du concert de Bercy (France) : l’artiste Sidiki Diabaté sollicite l’accompagne des autorités maliennes - abamako.com



Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu en audience, le lundi 23 août dernier, l’artiste chanteur Sidiki Diabaté. La visite s’inscrivait dans le cadre du concert géant et exceptionnel que l’artiste malien s’apprête à animer à Bercy, en France. Elle visait alors à présenter l’initiative au chef du gouvernement pour solliciter son accompagnement et ses bénédictions.



Le 17 novembre 2023 prochain, l’artiste malien Sidiki Diabaté sera en concert à Bercy, en France. En prélude à cet important rendez-vous artistique, le prince de la kora a voulu solliciter l’implication de l’ensemble des autorités en cette période de tension diplomatique entre le Mali et la France. Ce concert fortement attendu est né du fait que le jeune de talent a des fans tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. De ce fait, ce projet est le signe d’une véritable révolution culturelle au Mali. Il certifie que les Maliens de l’extérieur s’accrochent, sans nul doute, à leur culture. Via le rencard attendu, il s’agira pour l’artiste de faire entendre la voix du Mali. Sur la question, la directrice de Kora Group, Djélika Diabaté rassurait, lors de la rencontre avec le PM, qu’ils ont tenu à s’entretenir avec Choguel afin d’avoir ses bénédictions et le soutien du gouvernement. Cela s’explique par le fait que près de 90% du public participant à ce concert seront des Maliens. De son côté, le PM a félicité et encouragé l’artiste Sidiki et son staff pour le rehaussement de la culture malienne à l’échelle internationale. « On est fier de vous » a-t-il déclaré. « L’art transcende les politiques », a fait remarquer Choguel Kokalla Maiga. L’artiste travaille, selon lui, pour le peuple. A Bercy, dit-il, le monde entier écoutera Sidiki et saura que le Mali veut la paix.



Aminata Diabaté, stagiaire



Source : LE PAYS