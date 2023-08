Lancement du concours de la magistrature au Mali : Le dépôt des dossiers de candidature débute aujourd’hui - abamako.com

News Société Article Société Lancement du concours de la magistrature au Mali : Le dépôt des dossiers de candidature débute aujourd’hui Publié le jeudi 24 aout 2023 | Le Républicain

Dans un communiqué rendu public, hier, mercredi 23 août 2023, le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, a informé les diplômés qu’il est ouvert un concours de recrutement de cent (100) Auditeurs de justice dont quatre-vingt (80) de l’ordre judiciaire et vingt (20) de l’ordre administratif.



Les épreuves dudit concours se dérouleront à Bamako, Centre unique. Un communiqué ultérieur précisera la date dudit concours. Les candidats doivent être titulaires au moins d’une Maîtrise en Droit Privé ou Droit Public (Bac +4) ou de tout autre diplôme régulièrement reconnu comme équivalent. Selon le communiqué du ministre, les candidats au concours doivent être âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, au 31 décembre 2023. « Les demandes de candidature adressées au Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux et timbrées à 200 FCFA doivent parvenir à la Direction nationale de l’Administration de la Justice (DNAJ) à Banankabougou ou à l’adresse www.concoursiusticemali.com du jeudi 24 août à 07 heures 30 minutes au lundi 25 septembre 2023 à 16 heures 00 GMT. Chaque demande doit comporter les pièces suivantes : une copie de l’acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu ; un extrait du casier judiciaire datant trois (3) mois au plus ; un certificat de nationalité malienne ; un certificat de bonne vie et mœurs ; un certificat de visite et contre visite délivré par une autorité médicale agréée ; une copie certifiée conforme du diplôme requis et son équivalence pour les diplômes étrangers ; une copie d’une pièce d’identité en cours de validité », révèle le communiqué du ministre de la justice. Les modalités d’organisation du concours sont déterminées par l’Arrêté n°2023-1994/MJDH-SG du 16 août 2023, affiché dans les locaux de la DNAJ et sur le site : www.dnaj.gouv.mI.



Aguibou Sogodogo