Région de Gao: Le général de division Oumar Diarra rencontre les Chefs militaires

Le chef d'état-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra, était, mardi dernier, à Gao où il a rencontré le commandement de la 1ère région militaire.





Il était accompagné de plusieurs officiers supérieurs dont le patron de la Direction de l'information et des relations publiques de l'Armée (Dirpa), le colonel-major Souleymane Dembélé.



Le visiteur de marque s'est entretenu à huit clos avec le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, le colonel Makan Alassane Diarra, en présence des responsables des différents corps des Forces de défense et de sécurité de la Région de Gao. Il faut rappeler que l'opération Maliko a été initiée en janvier 2020 pour traquer et neutraliser les groupes armés terroristes. Il s'agit aussi de faciliter le retour des services sociaux de base dans les zones qui étaient affectées par l'insécurité.



Le général de division Oumar Diarra s'est ensuite rendu au quartier général du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) qui s'apprête à transférer toute sa logistique aux Forces armées maliennes (FAMa) dans le cadre de la nouvelle orientation.





Avant de quitter la ville, le chef d'état-major général des Armées a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la Région de Gao, le général de brigade Moussa Moriba Traoré. Les deux personnalités ont certainement évoqué la situation sécuritaire dans la région qui a connu une nette amélioration ces derniers temps grâce aux efforts des Forces de défense et de sécurité.



La constance des opérations militaires a permis de diminuer considérablement dans cette région le grand banditisme marqué par les assassinats ciblés, les enlèvements des opérateurs économiques, les braquages, les embuscades et les vols de bétail.



Abdrahamane TOURE (AMAP-Gao)