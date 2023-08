Élection de la Femafoot: Que se passera-t-il le 29 août ? - abamako.com

Élection de la Femafoot: Que se passera-t-il le 29 août ? Publié le vendredi 25 aout 2023 | L'Essor

La Fédération internationale de football (FIFA) a répondu hier au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, qui avait saisi l'instance dirigeante du football mondial, le 15 août dernier sur le processus électoral de la Fédération malienne de football (Femafoot).







Dans sa reponse, le directeur de la division Associations membres de l'instance, Kenny Jean-Marie, rassure d'abord le ministre Fomba que la FIFA, en relation avec la CAF, suit minutieusement l'évolution du processus électoral en vue du renouvellement des instances de la Femafoot et exige le respect des textes par toutes les parties prenantes.



<<À cet égard, une délégation composée d'observateurs de la FIFA et de la CAF sera dépêchée par les deux institutions pour assister à l'assemblée générale élective du 29 août 2023», écrit-t-il. Après une analyse approfondie des termes de la lettre et des différentes pièces jointes, Kenny Jean-Marie convient avec le ministre Fomba, que pour tout litige concernant le processus électoral, les voies de recours prévues dans les textes doivent être poursuivies. «En l'état, nous considérons que cette affaire présente un caractère exclusivement interne, et ne relève pas de la compétence des organes de la FIFA. Il appartient alors aux plaignants d'épuiser les voies de recours autorisées par les Statuts et Règlements de la Femafoot.



Il a aussi rappelé l'article 89.6 des statuts de la Femafoot qui prévoit que, «

Les statuts des associations membres doivent prévoir une procédure démocratique leur assurant une indépendance totale lorsqu'elles procèdent aux élections et nominations>>. Pour conclure, le Français natif de la Guadeloupe a rappelé les termes de l'article 14.1.i) des Statuts de la FIFA qui prévoient que «

Pour mémoire, le ministre Fomba avait demandé à la FIFA de vouloir s'intéresser au processus en cours pour qu'elle se déroule dans le strict respect des textes qui régissent le football. «Le ministre des Sports de la République du Mali ne peut accepter qu'il soit porté atteinte au bon fonctionnement du football au Mali et que cette atteinte entraîne des scissions dans la population entre différentes régions du pays, avec les conséquences graves que cela pourrait engendrer et notamment des troubles à l'ordre public».



Pour rappel, l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football (Femafoot) est prévue le 29 août au Centre international de conférences