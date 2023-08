Affaire des 17 milliards de la 5e législature: le piège que le Président du CNT doit éviter - abamako.com

Affaire des 17 milliards de la 5e législature: le piège que le Président du CNT doit éviter Publié le vendredi 25 aout 2023

© aBamako.com par AS

Cérémonie de clôture de la session d`octobre au CNT

Tweet





Issiaka Sidibé diabolise la presse : Des députés désavouent le président de l’Assemblée nationale

Issiaka Sidibe, président de l'Assemblée nationale

Annoncé à coup de communication pour être le plus grand scandale des vingt dernières années, l’affaire de détournement de 17 milliards de francs CFA de la 5e législature a vu l’ancien président de l’Assemblée nationale et plusieurs de ses collaborateurs placés sous mandat de dépôt.



De quoi s’agit-il ?



Il ressort que jusqu’au renversement du régime Ibrahim Boubacar Keïta, à l’installation du Conseil national de la transition, le décompte du traitement des législateurs a toujours été calculé sur ce barème certes adopté sous Issaka Sidibé, mais et la législature de Moussa Tembiné et le CNT de Malick Diaw continuent d’être traités sur la base du même barème.



Les gens doivent comprendre qu’il ne s’agit nullement de l’argent détourné par Issaka Sidibé et ses collaborateurs, dont Mamoutou Touré dit Bavieux, il s’agit des indemnités accordées aux députés sans base juridique.



Le piège dans cette affaire est qu’une demande a été adressée au Conseil National Transition pour la mise à la disposition du conseiller Mamadou Diarassouba. S’il arrive au CNT qui bénéficie actuellement des mêmes indemnités de lâcher un de ses membres, il doit être sûr que son président sera le prochain sur la liste. Alors, la prudence doit être de mise.



