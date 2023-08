IESF World Esports Championship Lasi 2023 : Le Mali présent avec un athlète, Gaoussou Dao - abamako.com

IESF World Esports Championship Lasi 2023 : Le Mali présent avec un athlète, Gaoussou Dao Publié le samedi 26 aout 2023

IESF World Esports Championship aura lieu du 24 août au 4 septembre prochains dans la ville de Lasi en Roumanie. Cette compétition mondiale des sports digitaux verra la participation du Mali avec un athlète du nom de Gaoussou Dao, qui compétira dans la catégorie d’EFootball. L’annonce a été faite au cours d’un point de presse, tenu le mardi 22 août dernier, au complexe Wati B de Magnambougou, par Mohamed Coulibaly, président de l’Association Mali Esport.



Selon Mohamed Coulibaly, l’Association Mali Esport a été créée il y a juste quelques années. Son objectif est d’œuvrer pour la promotion du sport digital au Mali à travers le développement des athlètes et l’organisation des compétitions. “Depuis la création de l’association, nous avons participé à plusieurs congrès internationaux pour le sport digital notamment le congrès de la Confédération africaine des jeux digitaux au Maroc dont le Mali est membre du comité exécutif. En plus de cela, nous sommes membre de la Ligue afro-arabe des jeux digitaux basée en Arabie saoudite. Pour terminer, notre association est membre IESF qui a organisé la plus grosse compétition internationale de sport digital”, a-t-il expliqué.



Il a ensuite parlé de la participation du Mali au l’IESF World Esport Championship. “Cette année, l’IESF organise du 24 août au 4 septembre prochain, World Esports Championship à Lasi en Roumanie. Etant membre officiel de l’organisme, le Mali va participer pour la première fois à cette grande compétition mondiale des jeux digitaux. Nous allons effectuer le déplacement à Roumanie avec un seul athlète du nom de Gaoussou Dao. Il participera dans la catégorie d’EFootball, un jeu digital de football”, a-t-il précisé, avant d’ajouter que ce jeune athlète a du talent pour avoir une place honorable à cette compétition.



“Parallèlement aux différentes compétitions internationales dans lesquelles nous participons en tant que pays invité, nous organisons également des compétitions au niveau national parmi lesquelles le Festival International Planète A qui met en avant les sports digitaux et les outils numériques de façon générale. En plus de cela, il met en valeur la fusion culturelle Asie-Afrique. Cette année, ce festival va se tenir du 10 au 11 novembre prochain au Musée national. Il est organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne”, a-t-il annoncé.



Pour conclure ses propos, il a parlé des opportunités qu’Esport offre aux jeunes Maliens. “Aujourd’hui, Esport, c’est toute une opportunité car, il englobe plusieurs domaines. Esport, nous renvoie à toute sorte de compétition en lien avec le jeu de vidéo. L’organisation d’une compétition d’Esport demande l’intervention de plusieurs qualifications notamment les techniciens, les joueurs, les journalistes, les agents de joueurs, les cameramen, les responsables marketings et sponsoring des équipes. De nos jours, Esport offre plein d’opportunité aux jeunes”, a-t-il laissé entendre.



Mahamadou Traoré