Apaisement du climat social : le gouvernement signe un pacte de stabilité sociale portant l’extinction des Procès-verbaux de Conciliation avec les Centrales syndicales et du Patronat - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Apaisement du climat social : le gouvernement signe un pacte de stabilité sociale portant l’extinction des Procès-verbaux de Conciliation avec les Centrales syndicales et du Patronat Publié le samedi 26 aout 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Apaisement du climat social : le gouvernement signe un pacte de stabilité sociale portant l`extinction des Procès-verbaux de Conciliation avec les Centrales syndicales et du Patronat

Tweet

Le Présidence du Président de la Transition, Chef de l’État le Colonel Assimi GOÏTA, a présidé le vendredi 25 Août 2023 au Centre International de Conférence (CICB ) à Bamako. la cérémonie de signature du pacte de stabilité sociale et de croissance en présence du premier ministre



L'objectif général de ce Pacte de Stabilité selon le premier ministre Dr Choguel K Maiga, est de favoriser l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé, propice à l'émergence économique, à travers une transformation structurelle de l'économie.



Ce pacte de stabilité qui est bâti au tour de 7 Chapitres avec un préambule contextuel et un plan d'action quinquennal de mise en oeuvre, est une recommandation forte de la Conférence Sociale dans le domaine du travail et des Assises Nationales de la Réfondation.

Selon le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Le plan d'action de ce Pacte de stabilité comporte 60 domaines d'engagements et 125 activités programmées sur 5 ans avec les responsables et structures impliquées.



Quant au plan d'Actions 2023-2027, il comprend une note de présentation et un cadre logique contenant des indicateurs et des activités avec des périodes de réalisation à court, moyen et long terme et est structuré autour certaines activités.



Ces activités portent entre autres sur : l'extinction des Procès-verbaux de Conciliation signés avec les syndicats de travailleurs; l'organisation des élections professionnelle et l'adoption d'une politique salariale.



Dans son Discours, le President de la Transition a invité toutes les parties à honorer les engagements contenues dans le Pacte.



Le représentant des Centrales syndicales et celui du Patronat ont tous salué l'événement et rassurent de leur volonté de respecter les engagements du Pacte.