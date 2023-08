Me Baber Gano, secrétaire General du RPM : “Ce congrès ne nous concerne pas” - abamako.com

Me Baber Gano, secrétaire General du RPM : "Ce congrès ne nous concerne pas" Publié le samedi 26 aout 2023 | Mali Tribune

Dans un communiqué rendu viral sur les réseaux sociaux et autres médias, ce week-end du 26 au 27 août, le Rassemblement pour le Mali (RPM) organisera un congrès extraordinaire au CICB. Joint par nos soins, Me Baber Gano rejette toute idée de congrès et dit qu’ils ne sont pas concernés.







A la suite d’un procès qui a opposé le président du RPM, Dr. Bocary Tréta et Me Baber Gano secrétaire général du parti, où la Cour d’appel et la Cour suprême ont renvoyé les deux parties à l’organisation d’un congrès, le parti de feu IBK, décide de passer demain à l’action à travers un congrès extraordinaire.



Le décision de la justice qui a demandé au parti d’aller à un congrès pour mettre fin au dilemme par la mise en place d’un nouveau directoire, précise qu’il leur (les membres du parti) plait, de fixer la date pour le renouvellement du bureau. A cet effet, un communiqué attribué au parti du RPM informe de la tenue du congrès demain et après-demain au CICB pour le renouvellement du bureau.



“Plus de 75 sections du RPM se sont prononcées favorablement pour l’organisation du congrès extraordinaire prévu ce samedi et dimanche. Une demande largement au-dessus des 2/3 recommandés par l’article 30 du statut”, explique un responsable du parti, proche de la tendance de Dr. Bocary Tréta, Ousmane Koné, Abba Niaré et autres.



“Ce congrès ne nous concerne pas. Ceux qui sont en train de l’organiser, le font unilatéralement. Nous, nous ne sommes pas concernés”, a laissé entendre le secrétaire général du parti Me Baber Gano, joint par nos soins. Sa tendance composée de Mamadou Diarrassouba, Mahamane Baby et autres.



Pour la tendance Dr. Tréta, elles sont plus de 75 sections d’accord pour le congrès de demain et viendront de partout de l’intérieur du pays, de 33 pays à travers le monde pour la mise en place d’un nouveau bureau national à la tête du parti. “Une commission nationale d’organisation a été mise en place, sous la direction de Boubacar Touré, secrétaire général de la section de Niono et ancien chef de cabinet du président IBK. Elle est à pied d’œuvre“, a affirmé Sékou Niamé Bathily.



Après ce congrès, un autre front judiciaire s’ouvrira-t-il encore entre Me Baber et le futur président qui en sera issu ? Quelle serait l’issue et à quand la fin de cette course judiciaire au sein de l’héritage du président feu Ibrahim Boubacar Kéita ? Wait and see !



Koureichy Cissé