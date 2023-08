Abdoulaye Diop sur le retrait de la MINUSMA : “Globalement, les choses se passent bien avec l’équipe de la Minusma” - abamako.com

Abdoulaye Diop sur le retrait de la MINUSMA : "Globalement, les choses se passent bien avec l'équipe de la Minusma" Publié le samedi 26 aout 2023 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

52è session ordinaire du Conseil des droits de l’Homme: le Ministre DIOP prend part à Genève du 27 février au 03 mars 2023

A l’issue d’une réunion ce mercredi 23 août 2023 au ministère des Affaires étrangères avec le secrétaire général adjoint chargé de la sécurité et la sûreté des personnels des Nations unies, Gilles Michaud, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop a assuré que les choses se passent bien avec l’équipe de la Minusma.



Depuis la résolution 2690 du 30 juin dernier, le Mali est rentré dans une démarche avec la Minusma et les Nations unies pour pouvoir mettre en place un plan de retrait de la Minusma d’ici le 31 décembre de cette année. Ces dernières semaines, le ballet diplomatique ne cesse de s’intensifier au ministère des Affaires étrangères.



Après la visite la semaine dernière de Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, c’est le tour du secrétaire général adjoint chargé de la sécurité et la sûreté des Nations unies, Gilles Michaud d’effectuer une visite au Mali.



Selon ses dires, l’objectif de cette visite à Bamako est de continuer dans l’esprit de collaboration au niveau sécurité durant le retrait de la Minusma et l’après-départ de la Minusma.



A l’issue de cette réunion à laquelle a pris part le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, le chef de la diplomatie malienne a répondu aux préoccupations de son hôte en confirmant que les autorités maliennes assurent la sécurité du personnel des Nations unies et leurs installations surtout après le retrait de la Mission à la date du 1er janvier 2024.



A en croire le ministre Diop, le Mali n’a pas de plan de B y compris les Nations unies. Dans ce sens, les deux parties doivent tout faire pour créer les conditions et réaliser l’exécution de ce plan dans son délai.



“Globalement les choses se passent bien et nous maintenons une bonne collaboration avec l’équipe de la Minusma”, a déclaré le chef de la diplomatie malienne.



Ousmane Mahamane