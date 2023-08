Pourquoi les investisseurs boudent (encore) la dette malienne ? - abamako.com

Pourquoi les investisseurs boudent (encore) la dette malienne ? Publié le samedi 26 aout 2023 | Jeune Afrique

© aBamako.com par AS

Cérémonie de lancement du calendrier d`émissions des titres publics de l`année 2023

Bamako, le 23 février 2023. Le Ministre de l`Economie et des Finances, Alousséni SANOU, a présidé ce jeudi 23 février 2023, à l'hôtel Radisson Collection, la Cérémonie de lancement du calendrier d`émission des titres publics pour l`année 2023



Le Mali, à la recherche de 25 milliards de francs CFA dans le cadre de sa stratégie de gestion de la dette, s’est heurté à la réticence des investisseurs sur le marché financier de l’Umoa.









Par le biais de son Trésor public, le Mali a sollicité le marché financier de l’Union monétaire ouest-africaine (Umoa) pour lever 25 milliards de francs CFA (38 millions d’euros). Cependant, au terme de cette émission simultanée d’adjudication de bons et obligations assimilables du Trésor, effectuée le 23 août, Bamako n’a mobilisé que 9,5 milliards de F CFA, soit un taux de couverture de 38 %.





Suivant un système d’enchères à taux et prix multiples, cette adjudication a mobilisé des investisseurs régionaux du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire. Mais la plus grande contribution a été assurée par les institutions bancaires maliennes, à hauteur de 6 milliards de F CFA, soit 63 % du montant global espéré par le Trésor public malien.



Méfiance des investisseurs régionaux

« C’est une sortie ratée », commente Modibo Mao Makalou, économiste malien et ancien conseiller aux Affaires