Audit des marchés publics : Comment Adama Traoré a carotté près de 7 milliards de l'Etat malien pour Ia seule année 2017 Publié le dimanche 27 aout 2023 | Le Katois

© Autre presse par DR

Des billets de banque

Adama Traoré, c'est celui qui se permettait de soumissionner à la fois avec trois sociétés dont il est le gérant statutaire. En termes plus clairs, il piégeait les marchés publics, surtout ceux de consultation restreinte, pour être en réalité le seul soumissionnaire au nom de trois sociétés différentes. En plus, concernant un des marchés attribués par le Ministère de la Défense et des Anciens combattants (MDAC) le compte utilisé pour le paiement des prestations est diffèrent de celui figurant dans le contrat relatif audit marché. Quelques graves violations de la loi, entre autres, puisqu'il y en a à foison. Ce qui est plus grave, à chaque fois la DGMP-DSP rejetait le dossier d'une société du sieur Ada- ma Traoré, les marchés lui étaient finalement attribués en dépit des ir régularités. Qui protège alors ce monsieur qui a ainsi encaissé près de 7 milliards de FCFA de l'Etat dans l'illégalité et se pavane librement







Dans des rapports d'un audit des mar- S chés publics commandite par l’Autorité de Régulation des marchés publics F et des délégations de service public t (ARMDS), toutes les irrégularités se trouvent consignées et détaillées. Il suffit seulement de transmettre au Pôle économique et financier de Bamako ces rapports pour que des actions judiciaires soient enclenchées, tant lesdits rapports sont explicites. Mais hélas, on a l'impression que pour cette lutte déclarée contre la corruption et la délinquance financière. les gros poissons sont libres et seul est alpague le menu fretin Jugez-en Marchés irréguliers au Ministère de la Défense et des Anciens com- battants



L'analyse des dossiers de Marches du Ministère de la Défense et des Anciens combattants (MDAC) passés par Appel d'Offres Restreint (AOR) en 2017 relève que les conditions de recours à l'AOR ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 54 du décret portant Code des Marchés Publics (CMP).



Ces marchés étaient initialement rejetés par la DGMP-DSP parce que la nature des biens à acquérir ne présente aucune spécificité pour né- cessiter un Appel d'Offres Restreint d (AOR) et les marches y afferents sont a la portée d'autres fournisseurs que ceux sélectionnés et qui ne sont que trois sociétés appartenant a Adama Traoré. Il s'agit des Marchés n°0626/ DGMP/DSP/2017 relatif à fourniture de rangers désert en kaki (paire) au MDAC; n°0622/DGMP/DSP/2017 re- latif à la fourniture de chaussures en toile de brousse (paire) au profit du B MDAC et le Marché n°00514/DGMP/C DSP/2017 relatif à la fourniture de rangers en cuir noir (paire) au profit du MDAC.



Pour cet appel d'offres, la liste res- treinte retenue comporte trois (03) 2 sociétés (AB Services, Ageco BTP, 2 Danaya Business) qui sont gérées d par une même personne, à savoir le sieur Adama Traoré







En termes plus clairs, le Marché a été manipulé pour que seul Adama Traoré soit soumissionnaire sous le couvert de trois sociétés différentes. Cette pratique, pourtant prohibée par les dispositions régissant les marchés à publics, a été malgré tout validée et gu ledit marché attribué. Qui était donc derrière Adama Traoré pour le rendre si fort et le placer au-dessus des lois ? Et en même temps tordre le bars aux fonctionnaires en charge de la ges ublic tion des marchés publics ?







Pour le marché n°00514/DGMP/DSP/2017 relatif à la fourniture de rangers en cuir noir (paire) au profit du MDAC, attribué à la société Age- co-BTP-Sarl du sieur Adama Traoré pour un montant de 1 991 250 000, le 17 mai 2017, la Direction Géné rale des marchés publics et Déléga tions de service public (DGMP-DSP) a autorisé la poursuite de la procédure de passation de ce marché, sous réserve de la prise en compte des observations formulées dans une version comgee du Dossier d'Appel d'Offres (DAO), avant de procéder à la consultation des candidats.



Cependant, l'examen des dossiers a révélé que l'évaluation des offres a eu lieu le 16 mars 2017, soit deux mois avant l'avis juridique de l'organe de contrôle (la DGMP-DSP) sur le DAO...



