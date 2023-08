Transfert : Ibrahima Koné quitte la France pour l’Espagne - abamako.com

Transfert : Ibrahima Koné quitte la France pour l'Espagne Publié le samedi 26 aout 2023 | Mali Tribune

Ancien joueur du Club olympique de Bamako (COB), Ibrahima Koné va découvrir un autre championnat professionnel européen. Après son parcours en Norvège et en France, l’attaquant des Aigles du Mali vient de s’engager avec un club espagnol pour une durée de 5 ans.



Arrivé en France dans les rangs du FC Lorient en janvier 2022 en provenance de Sarspborg 08 (Norvège), Ibrahima Koné s’est engagé le mercredi 16 août avec l’UD Almeria (Liga). Le club de première division espagnole où évoluait un autre Malien à savoir El Bilal Touré, récemment transféré à Atalanta (Italie).



Au cours de son passage à Lorient, l’ancien joueur du COB, également ex-meilleur buteur du championnat malien aura inscrit 14 buts et délivré 2 passes décisives en 57 rencontres, toutes compétitions confondues, selon son ancienne formation française.



“Nous retiendrons tout particulièrement ses réalisations dans le derby face à Brest et lors d’un important et mémorable succès dans l’optique du maintien en 2022 face à l’AS Saint-Etienne (6-2). Le FC Lorient tient à remercier chaleureusement ‘Ibra’ pour son investissement, son professionnalisme et sa disponibilité, notamment auprès des supporters du club, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Merci « Ibra’ !”, ont loue les dirigeants lorientais.



Alassane Cissouma