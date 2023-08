EDM-SA: quand Albatros plonge la société dans l’agonie - abamako.com

News Société Article Société EDM-SA: quand Albatros plonge la société dans l’agonie Publié le lundi 28 aout 2023 | L’Inter de Bamako

© Autre presse par DR

Fourniture d`électricité : la Société Énergie du Mali-SA (EDM-SA) annonce des perturbations à Bamako, les raisons

Albatros une société anonyme inaugurée par le président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) en 2019 à Kayes. Il se trouverait que Société Énergie du Mali (EDM-SA) a payé en cinq (05) ans plus de 54 milliards de FCFA d’électricité sans jamais les consommer. C’est à EDM-SA qu’on a les gros salaires et les plus grosses indemnités. Tenez-vous bien:

D’abord, parlons d’argent. Les primes à l’EDM-SA représentaient en 2010, 100 millions de F CFA par an pour une pléthore de directeurs. On y dénombre vingt-trois (23) Directeurs, dix (10) Directeurs centraux, un Directeur général adjoint et un Directeur général, soit au total trente-cinq (35) Directeurs et assimilés. Primes de responsabilité: Directeur central: 150 000 F CFA par mois, Directeur 110 000 F CFA par mois. Prime logement: 100 000 F CFA par mois. Autre chose qui fâche, l’achat d’électricité à prix d’or non consommé par EDM-SA.