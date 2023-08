Cérémonie de rétrocession du camp MINUSMA aux FAMa à Ménaka - abamako.com

Le bureau de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) ferme définitivement ses portes dans la région de Ménaka ce vendredi 25 août 2023. La cérémonie de remise vient juste de prendre fin. Les locaux ont été remis aux autorités régionales par Madame Fabiola Ngérika. C'est elle qui a dirigé le bureau durant ces six (06) derniers mois.

Signature des documents, remise des clés au Gouverneur de la région qui à son tour les donne aux responsables des Forces armées maliennes (FAMa), la cérémonie a été courte et pleine d'enseignement. Dix (10) ans après l'ouverture du bureau il ferme définitivement pour être occupé par les Forces Armés du Mali. Des conteneurs bien aménagés, d'autres remplis de matériels, des groupes électrogènes,...bref beaucoup de choses sont restés dans le camp.

En recevant des responsables hier à l'occasion d'un petit déjeuner La cheffe de bureau a salué la résilience et la franche collaboration des populations avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). "La MINUSMA a fait ce qu'elle peut pour les populations. Elle s'en va mais les nations unies restent pour aider le. Mali, aider Ménaka. Mon pays (Le Rwanda) a vécu des moments de violences mais s'est relevé et constitue un exemple aujourd'hui. Vous aussi vous vous relèverez un jour", a dit en substance Fabiola devant les responsables. Ces derniers l'ont félicité et encouragé en décrivant son ouverture, sa tolérance et sa patience.

"La MINUSMA a beaucoup fait pour nous et elle s'en va aujourd'hui", a dit Nanout Kotia Maire de la commune urbaine de Ménaka. "Elle a une approche captivante", nous confie un membre de la société qui espère qu'elle reviendra un jour à Ménaka. Pendant ses dix (10) années la MINUSMA a investi des millions dans la région: réhabilitation des bureaux, construction de bâtiments, construction ou réhabilitation des clôtures, financement pour les médias...

À cela s'ajoutent le financement des dizaines de projets à coup de millions également. La MINUSMA s'en va. Avec elle les hélicoptères blancs à bord desquels beaucoup ralliaient Gao puis prenaient les avions blancs pour Bko. Ce confort est terminé. Quoique l'on puisse dire cette institution aura beaucoup fait dans la région de Ménaka même si beaucoup s'accordent à reconnaître qu'en matière de sécurité les défis sont grands.

Source: Radio Rurale, informé pour réconcilier