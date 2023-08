Le syndicat national des travailleurs de l’hôpital Gabriel en sit-in le vendredi : « Nous n’entamerons aucune négociation avec aucune partie tant que les salaires coupés soient de nouveau reversés» - abamako.com

Le syndicat national des travailleurs de l'hôpital Gabriel en sit-in le vendredi : « Nous n'entamerons aucune négociation avec aucune partie tant que les salaires coupés soient de nouveau reversés» Publié le lundi 28 aout 2023 | Le Pays

Le comité syndical du CHU-Gabriel Touré était en sit-in devant la direction de l’hôpital, le vendredi 25 août 2023. L’objectif de ce mouvement d’humeur était de manifester le mécontentement des travailleurs face au mauvais traitement de leur salaire. Ils dénoncent le non versement de l’intégralité de leur argent par la direction générale.



« Nous avons incité des gens à laisser leur travail en dehors de tout cadre légal et tous les agents grévistes doivent dans ce cas être sévèrement sanctionnés et non seulement couper le salaire. Donc que la loi soit appliquée dans son entièreté c’est ce que nous demandons et cela doit amener les autorités à ouvrir des négociations, regarder nos doléances et y apporter des solutions. Nous demandons au directeur d’arrêter ses mépris et ses agissements qui n’honorent pas notre structure » a scandé haut et fort, le porte-parole du syndicat national des travailleurs de l’hôpital Gabriel Touré, Djimé Kanté.



Il dénonce que le directeur censé être le premier protecteur des employés est en train de prélever illégalement chez certains de ses agents jusqu’à 300000 f CFA.



Donc pour lui, ce sit-in est une façon pour les opprimés de dire non à l’injustice exigeant par ricochet, une gouvernance hospitalière plus vertueuse.



A croire les propos du porte-parole Djimé Kanté, les travailleurs de l’hôpital Gabriel Touré sont frustrés et ne comprennent pas les agissements de leur directeur. « Il y’a quelque jour, nous avons vu notre salaire coupé et plus de la moitié ont été coupées chez certains agents pour motif de grève. Bien que cela soit normal qu’en cas de grève de telles actions soient prises, mais ce que nous ne comprenons pas c’est la mauvaise application de cette loi » a laissé entendre Djimé Kanté tout en précisant que « la loi 93 dont le directeur fait allusion dans sa décision exige que lorsqu’un syndicat dépose un préavis de grève, que des négociations soient ouvertes, ces négociations qui n’ont jamais commencé pouvaient peut-être empêcher cette grève. Donc c’est impossible qu’on impose où oblige une corporation, un syndicat à aller en grève et ensuite appliquer une partie de cette loi » a-t-il regretté.



Par conséquent, Djimé Kanté a demandé des sanctions pire et simple, car pour lui, le fait de ne pas être conviés à une table de négociation, sous-entend que les incriminés ne sont pas reconnus en tant que membres du syndicat et cela est un acte très grave.



S’agissant des démarches qu’ils entendent entamer après ce sit-in, le porte-parole du syndicat national des travailleurs de l’hôpital Gabriel Touré rappelle qu’ils sont déjà en grève, chaque semaine depuis, le 31 mai 2023. A ses dires, les jours où ils travaillent également ils font des sit-in et d’autres manifestations syndicales pour maintenir la pression.



« Nous sommes déterminés car, cette fois, ils ont touchés à notre dignité à ce que nous avons de plus cher, notre salaire et pour que cela soit rétabli nous irons jusqu’au bout et nous n’entamerons aucune négociation avec aucune partie tant que les salaires coupés soient de nouveau reversés» à déclaré le porte-parole du syndicat national des travailleurs de l’hôpital Gabriel Touré Djimé Kanté.



Notons qu’à partir d’aujourd’hui 28 août 2023, jusqu’au jeudi 31 août 2023, les personnels de l’hôpital sont de nouveau en grève et cela continuera, selon les initiateurs, jusqu’à que les salaires soient rétablis par le directeur ainsi que les doléances prises en compte par le gouvernement.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS