Section syndicale de l'aéronautique : Éric Diarra réélu pour 5 ans Publié le lundi 28 aout 2023 | Le Pays

L’espace culturel Djiatiguiya à Missabougou, en Commune VI du District de Bamako, a abrité, jeudi 24 août 2023, la conférence de renouvellement du bureau de la Section syndicale de l’aéronautique malienne. A l’issue des travaux, le secrétaire général sortant, Éric Diarra, a été réélu par consensus pour un nouveau mandat de 5 ans. Il dirige un bureau de 26 membres.



Convoquée par le secrétaire général sortant et supervisée par les délégués dûment désignés par le Syndicat national des transports, conformément à l’article 13 des Statuts de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et la lettre circulaire 0004/SG-BE-UNTM du 31 Mai 2023, cette conférence de renouvellement du bureau de la section syndicale de l’aéronautique a réuni les délégués de 5 comités syndicaux sur les 7 que comptent la Section. Il s’agit des comités de l’Exploitation de la navigation aérienne (ENA), de l’Installation Radio Électrique (IRE), de la Météo aéronautique (MTO), de l’Infrastructure Génie Civil (IGC) et de l’Administration générale (ADG).





Au niveau des deux autres comités, des litiges ont été constatés et seront traités comme tels, selon les organisateurs.



Les travaux de cette conférence de Section ont été sanctionnés par la mise en place d’un bureau consensuel de 26 membres, dirigé par le secrétaire général sortant, Éric Diarra.



Deux commissions ont été également mises en place : la Commission de contrôle et la Commission de discipline.



La reconduction d’Éric Diarra à la tête de ce bureau consensuel traduit, selon les membres présents, son engagement pour la défense des intérêts des travailleurs du secteur de l’aéronautique en particulier et des transports en général dans notre pays.



« Nous avons toujours œuvré pour la défense des intérêts de nos camarades au cours du mandat écoulé. Pour ce nouveau mandat, nous avons comme projet la mise en place d’un syndicalisme de développement compatible avec la réalité socio-politique du Mali. Le syndicat a aussi un rôle à jouer dans la stabilité du pays. Pendant que nous sommes en train de faire une reconstruction du pays, c’est l’occasion pour chacun d’apporter sa contribution. Et c’est là où nous devons faire des revendications à la hauteur de la soutenabilité financière de l’Etat. Tout doit être adapté à la réalité », a déclaré Éric Diarra.





Et de poursuivre : « Nous allons aussi œuvrer à promouvoir le regroupement syndical, c’est-à-dire l’unité et la cohésion entre tous nos camarades ».



Rappelons que de 2017 à 2021, Éric Diarra a été le président de la Fédération des exploitants des télécommunications aéronautiques des 18 pays membres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). A la fin de ce mandat, il a été élu représentant des travailleurs du Mali à l’Organe communautaire de concertation et de négociation (OCCN). Son mandat court jusqu’à en 2024 à la tête de l’OCCN.



Eric Diarra est également membre de Conseil économique social environnemental et culturel (CESEC) et médaillé du mérite de l’aéronautique.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS