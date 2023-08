Refondation de l’État : les instruments de la planification suivi-évaluation au cœur d’un atelier de formation - abamako.com

Refondation de l'État : les instruments de la planification suivi-évaluation au cœur d'un atelier de formation Publié le lundi 28 aout 2023 | Le Pays

Le centre international de conférences de Bamako (CICB) a abrité du 24 au 25 août 2023, un atelier de formation des acteurs de l’administration publique sur les instruments de la planification suivi-évaluation du cadre stratégique de la refondation (CSRE). Plusieurs objectifs étaient attendus après cette formation, à savoir entre autres, renforcer les connaissances des points focaux et des représentants des Cellules de Planification et de Statistiques afin de mieux suivre les actions du CSRE, aider à s’approprier des actions relevant de leur département et partager les indicateurs de suivi.



Entrant dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationale de la Refondation (ANR), le ministère en charge de la Refondation de l’Etat a organisé à l’intention des acteurs de l’administration publique, un atelier de formation spécifiquement sur les instruments de la planification suivi-évaluation du cadre stratégique de la refondation (CSRE). Avec pour objectif de renforcer la connaissance des participants (points focaux ainsi que les représentants des cellules planification et du statistique) sur les actions du cadre stratégique de refondation de l’Etat cette initiative traduit l’engagement des plus hautes autorités de la transition à assurer la mise en œuvre réussie de la volonté populaire exprimée lors des ANR.



C’était du 24 au 25 août 2023, au centre international de conférences de Bamako (CICB), sous la présidence du Secrétaire général du département de la Refondation, M. Abraham BENGALY, représentant le ministre Ibrahim Ikassa MAIGA, pour l’occasion et le Coordinateur général, Comité indépendant de suivi évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation (CINSERE-ANR) Me Amadou Tioulé Diarra.



Durant deux jours, les participants, acteurs de l’administration publique ont pu approfondir leurs connaissances sur des actions, des indicateurs et des mécanismes de suivi.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS