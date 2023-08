L’Etat-major de la Garde nationale du Mali donne un nouvel élan à l’orchestre - abamako.com

L'Etat-major de la Garde nationale du Mali donne un nouvel élan à l'orchestre Publié le lundi 28 aout 2023 | le sursaut

« La curieuse beauté de la musique africaine vient de ce qu’elle vous transporte même quand elle raconte des choses tristes. On peut être pauvre, avoir une maison branlante, avoir perdu son travail, mais les chansons redonnent espoir » selon Nelson MANDELA.



Le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale du Mali, le Colonel Famouké CAMARA en compagnie de son staff a procédé à la remise symbolique des instruments de musique à l’orchestre de la Compagnie Musique de la Garde Nationale du Mali (Groupement Territorial de Bamako). L’évènement a enregistré la présence de personnalités dont : le Chef du Bataillon de Musique des Armées, le Colonel Bakary SAMAKE ; le Président des Anciens Gardes, le Colonel à la retraite Bréhima KONATE ; la présidente de l’association des femmes des Camps des Gardes, Madame NANTOUME Fatoumata DOUMBIA ; l’ancien chef d’orchestre, l’Adjudant-chef à la retraite Manfodé DIABATE ; ainsi que plusieurs responsables de l’Etat-major GNM.



Estimés à un coût de plus de cinq (05) millions de FCFA, ces équipements flambants neufs de la dernière génération de marque RCF sont composés de : des micros (à pied, baladeur sans fil, de Batterie) ; des guitares (solo, basse et medium) ; de piano ; de saxophone ; de mixeur non amplifié ; des baffles colonnes et de stabilisateur.



Ainsi ces instruments ressusciteront et redoreront à la Fanfare son blason à travers l’orchestre GNM mais aussi et surtout à l’ensemble du Bataillon de Musique des Forces de Défense et de Sécurité.



Selon le Chef du Bataillon de Musique des Armées, le Colonel Bakary SAMAKE, dira que cette initiative du commandement de la Garde Nationale du Mali, mérite d’être encouragée davantage. Il a réitéré ces remerciements au CEM-GNM et à l’ensemble des Gardes pour la renaissance de son orchestre. Pour le Colonel, le Bataillon musique des armées regroupes trois (03) musiques principales à savoir la Musique principale du Génie Militaire, la fanfare de la Garde Nationale du Mali, la fanfare de l’Armée de l’Air et les Noubas dans les différentes Régions militaires. « Par manque d’instruments, on avait tendance à utiliser la Fanfare pour certaine animation qui devrait être joué par l’orchestre »* ajoutera-t-il.



Pour le CEMGNM, le Colonel Famouké CAMARA, l’orchestre de la Garde Nationale du Mali fait partie de l’identité de la Garde Nationale du Mali tout comme les ateliers, les chameaux etc. Egalement, il dira que l’idée d’achat de l’orchestre est venue des besoins exprimés aux cours de sa visite de prise de contact avec la Fanfare et les Groupements de la Rive Gauche.



En outre, il a exhorté les personnels de l’orchestre de la GNM à plus de dévouement pour faire de notre orchestre un instrument de cohésion et de détente pour le bénéfice de l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité, des populations et de la Garde Nationale du Mali.



Pour terminer, le CEM a encouragé à utiliser ces instruments à bon escient.



La satisfaction étant au comble, des témoignages ont été formulés par l’Adjudant-chef à la retraite Manfodé DIABATE, 2ème Chef d’orchestre de la Garde Nationale du Mali de 1965 à 1991 à l’époque (Garde Républicaine et Goum). Il a remercié le Commandement de la Garde Nationale du Mali tout en soulignant que l’orchestre de la GNM qui avait connu d’amples succès depuis sa création en 1964, avant de s’éteindre à petit feu pour faute d’obsolescence des instruments. Aussi, il a souhaité que l’orchestre à travers ces instruments neufs puisse se remettre à pied afin d’assouvir la nostalgie des mélomanes qui l’admiraient tant à travers ses chansons onctueuses et pénétrantes. Il a encouragé les jeunes musiciens à l’amour de la musique, de la discipline et plus d’esprit de créativité pour faire de l’orchestre de la GNM une référence.



Quant au Commandant de Musique de la GNM, le Capitaine Balamine TRAORE, ces équipements sont venus à point nommé pour remettre à l’orchestre GNM son image lumineuse et sa valeur d’antan, avant de présenter au Colonel Famouké CAMARA et à l’assistance les différents instruments de musique acquis selon leur valeur et leur utilité.



Une prestation de musique au son de la Salsa a mis fin à la cérémonie.



CCOM/GNM