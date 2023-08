Super Coupe Assimi Goïta édition 2023 : Koulikoro pour abriter la 3e édition - abamako.com

Publié le lundi 28 aout 2023 | le sursaut

Le coup d’envoi de la 3ème édition de la super coupe du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a été donné le vendredi 18 août 2023 au stade Mamadou H Diarra de Koulikoro. Le match d’ouverture de cette coupe a vu la victoire de l’équipe de l’équipe de la Présidence sur Koulikoro sur le score d’un but à zéro (1-0).



C’est sous la haute présidence du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga et en présence entre autres, du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, du Secrétaire général de la Présidence , Dr Kalilou Doumbia et de son adjoint, Dr Alfousseiny Diawara, du conseiller spécial du président de la transition Aguibou DEMBELÉ en compagnie du président de la commission d’organisation, le Commissaire/ Lieutenant-Colonel Cheick Mohamed chérif TOUNKARA, du Gouverneur de la région de Koulikoro, le Colonel Lamine Kapory Sanogo et de plusieurs personnalités et fans du sport roi, que le coup d’envoi de l’édition 2023 de la super coupe Col. Assimi Goïta a été donné le vendredi 18 août 2023 au stade Mamadou H Diarra de Koulikoro par le Chef du Gouvernement.



La ville de Koulikoro battra au rythme du football durant un mois, c’est-à-dire du 18 août 16 septembre 2023. Et ce, à la faveur de la 3e édition de la super coupe du Président de la Transition, Col. Assimi Goïta. Avec la participation des équipes de 8 ligues régionales cette année plus le district de Bamako et celles des institutions de la République, cette troisième édition se disputera entre deux poules de 6 équipes.



La poule ‘’A’’ est composée du CNT, la Présidence, Mopti, Gao, Koulikoro et Tombouctou et la Poule ‘’B’’ du Gouvernement, de Kayes, Kidal, Sikasso, Ségou et Bamako. Le ton de cette édition placé sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, a été donné le vendredi 18 août dernier au stade Mamadou H Diarra de Koulikoro.



Ainsi durant un mois de compétition à travers cette coupe, la jeunesse malienne cultivera le vivre ensemble et la cohésion sociale tant souhaitée par le chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta. Qui entend mettre tout en œuvre afin de donner à cette jeunesse la place qu’elle mérite dans le processus de refondation de l’Etat. Et l’organisation de cette super coupe répond à cette vision.



Du côté de l’innovation de cette année, la délocalisation de cette compétition à Koulikoro constitue un signe majeur vers la paix et le vivre ensemble.



En effet, c’est devant un stade à craquer de monde que la levée de rideau de cette édition a mis au duel les femmes de l’IPR face à celles de la Santé, un match qui s’est soldé par la victoire de l’IPR sur le score de deux buts à zéro. Et quant au match inaugural de la compétition opposant Koulikoro à la Présidence, il a vu la victoire de la Présidence face à l’hôte du jour sur le score d’un but à 0. Un but signé par Boubacar Traoré dès la première mi-temps.



Dans son mot de bienvenue à la cérémonie d’ouverture de cette super coupe, le Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga dira que cette édition est placée sous le signe du brassage et de la cohésion sociale. Que cette édition est particulière car elle coïncide avec l’acte de naissance de la 4e République. S’y ajoutent, les succès indéniables de l’armée dont il est le chef.



Pour le PM Maïga, la jeunesse malienne de toutes les régions est dans son rôle aujourd’hui, à l’initiative du Président de la Transition comme pour prolonger les autres actions qu’il est en train de faire tous les jours. Des actions relatives à la défense du pays, le développement économique et social. Et qu’en plus de cela, la jeunesse vient répondre à l’appel du Président pour renforcer la cohésion sociale, pour démontrer que dans notre pays, la jeunesse du Mali à l’instar de ses dirigeants est fier et regarde droit vers l’avenir et « c’est ce signe que le président veut donner » a affirmé le PM Maïga.



A noter que, la cérémonie d’ouverture de l’édition 2023 de la Super Coupe Col. Assimi Goïta a été sanctionnée par des prestations d’artistes de renommée, notamment Djénéba Seck, Zikiri Sory et autres.







Par Safiatou Coulibaly