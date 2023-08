Assemblée générale elective de la FEMAFOOT : Le camp Bavieux tend la main à l’autre camp - abamako.com

Samedi dans la matinée, le Directoire de campagne du candidat Mamoutou Touré « Bavieux », pour la présidence de la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT), a animé un point de presse pour faire le compte rendu de la campagne électorale menée dans tout le Mali. Il a été animé par le Directeur de campagne, Moussa Silvain Diakité.



A quelques encablures de l’Assemblée générale élective de la FEMAFOOT, l’équipe de campagne du seul candidat en lice, Mamoutou Touré dit Bavieux croit déjà à la victoire et appelle en même temps les ligues et les clubs qui ne se sont pas alignés derrière leur candidat de se joindre à eux pour bâtir ensemble le football malien.



Pour Moussa Silvain Diakité, Directeur de campagne de Bavieux, leur liste bénéficie aujourd’hui le soutien de 6 ligues sur 9 et 21 clubs sur 25. A ses dires durant leur campagne, ils ont sillonné presque tout le Mali pour aller à la rencontre des ligues et clubs afin d’expliquer leur programme. De même que tous les acteurs du foot malien à soutenir leur liste qui selon lui, constitue l’espoir et le développement du football dans notre pays. Et de poursuivre qu’à Bamako ainsi qu’à l’intérieur du pays, partout où l’équipe s’est rendue durant cette campagne, ils ont bénéficié d’un accueil chaleureux. « C’est l’occasion de remercier nos autorités qui nous ont permises de faire cette campagne en toute sécurité. Et aussi, toutes ces ligues qui nous ont accueillies à bras ouvert », a-t-il adressé comme message. Et de continuer que cette campagne n’avait d’autre objectif que d’aller présenter et expliquer le contenu du programme ambitieux qu’ils disposent. Il s’agissait aussi, dira M. Diakité, d’entretenir les uns et les autres sur l’état des lieux de quatre ans de gestion de la FEMAFOOT par leur candidat (voir ce qui a marché et ce qui n’a pas marché). Aussi, précise-t-il, leur liste incarne la continuité ce qui a été fait positivement avec satisfaction. « Certes il y a eu de progrès. Des choses ont été réalisées et des choses se réaliseront avec notre liste », a-t-il dit.



Il est revenu sur les 3 ligues et 4 clubs qui ne sont pas de leur camp. A l’endroit desquels, il a lancé un appel pressant pour se joindre à eux afin de redonner une bonne image au football malien qui traverse des crises depuis longtemps à cause des discordances. « C’est l’avis de notre candidat qui a exigé à ce qu’on appelle ces ligues et ces clubs pour qu’on puisse bâtir le football malien ensemble »,a-t-il indiqué.



Selon lui, une fois élue, cette liste fera de sa priorité la recherche d’autres partenaires et sponsors pour que les revenus des clubs et des joueurs puissent être augmentés. L’occasion pour lui de rappeler que la Ligue 1 du Mali par exemple n’a qu’un seul sponsor, il s’agit d’Orange-Mali. Et d’ajouter que ce mandat sera le mandat de la formation. Que des arbitres, entraineurs, encadreurs et médecins kinés seront formés.



A propos de la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) rejetant les demandes formulées par le camp de Salaha Baby, il dira que c’est un non évènement pour eux. « Ce n’est point une surprise pour nous puisque le TAS n’a fait que respecter les textes. Des textes qui ont été suivis à la règle des arts depuis le début du processus électoral par la Commission électorale », a-t-il précisé.



Adama Tounkara