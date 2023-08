Résultats des examens professionnels 2023 au Mali : Un taux de réussite de 23,30 au BT1, 69,52 au BT2 et 38,80% au CAP - abamako.com

Résultats des examens professionnels 2023 au Mali : Un taux de réussite de 23,30 au BT1, 69,52 au BT2 et 38,80% au CAP Publié le lundi 28 aout 2023 | le sursaut

Vendredi 25 aout, en milieu d’après-midi, les résultats du Brevet de technicien (1ère et 2ème parties) et du Certificat d’aptitude Professionnelle (CAP) Session de juillet 2023, ont été proclamés au Mali. Et selon les statistiques du Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNECE), les taux de réussite globaux s’élèvent respectivement pour le BT1 et BT2 à 23,30% et à 69,52% et pour le CAP, il est de l’ordre de 38,80%.



Cette année ils étaient 39.138 candidats inscrits sur la liste pour les examens dont 31.079 pour le BT1 et 8059 pour le BT2 repartis dans les grandes options du Brevet de technicien au Mali que sont : l’Industrie et le Tertiaire. Et le nombre de candidats admis au BT1 a été de 5917 dont un taux de réussite de 23% et ceux de BT2 s’élèvent à 5074 candidats admis dont un taux de réussite de 69,52%. Pour le CAP, ils étaient 24.227 candidats inscrits sur la liste et 8122 candidats ont été admis dont un taux de réussite de 38,80%.



Toujours à la lumière des statistiques fournies par la Direction nationale du Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNECE), il ressort que le plus fort taux de réussite en BT1 (Industrie) fut réalisé au niveau de l’académie d’enseignement de la Rive gauche du district de Bamako avec les candidats réguliers 29,92% admis. Et le plus bas taux, toujours en BT1 (Industrie) au niveau de l’académie de Bougouni ou les CL admis sont de l’ordre de 3,73%.



Concernant l’examen de BT2 (Industrie), deux académies d’enseignement ont réussi à réaliser un taux de réussite de 100%. Ils sont : Kayes (3 CL), Kita (39 réguliers et 19 CL). A ce niveau encore, l’académie de Bougouni a été au creux de la vague avec un taux de réussite de 18, 97% de CL admis en Tertiaire.



Enfin, sur le tableau de synthèse des résultats du CNECE, concernant l’examen du CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) c’est l’académie de Douentza qui caracole en tête avec un taux de réussite de 69,35% en Industrie, de loin devant celui de Kayes qui a gardé la dernière place avec seulement 3,85% de taux de réussite en CAP tertiaire (soit une seule candidate admise sur 26 présents).



Encore une fois, le moins qu’on puisse dire est que le département de l’Education nationale, sous l’égide du ministre Sy Savané a relevé le défi de la bonne organisation de ces examens du début du processus jusqu’à la publication des résultats. Tout cela a été exécuté des mains de maître par le Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNECE). Bravo aux autorités, félicitations à tous les candidats admis et bonne chance à ceux qui doivent reprendre ces examens l’an prochain !



A.Tounkara