Commissariat de Police de Koulouba : Un présumé escroc du Grand marché de Bamako au gnouf! Publié le lundi 28 aout 2023 | le sursaut

Agé de 42 ans, A.C par ses initiales, a été épinglé par le Commissariat de Police de Koulouba après avoir fait l’objet de beaucoup de plaintes pour escroquerie. Pour cela, il fut déféré par le Tribunal de Grande Instance de la Commune III, le vendredi 11 Août à la MCA.



Le visage bouffé d’une barbe de plusieurs semaines, le regard d’un religieux, AC est un escroc qui ne laissait aucune chance à ses victimes de douter de sa sincérité. Surtout qu’il prétendait être l’ami d’un fils du Chérif de Nioro, M’Bouyé Haïdara dans le but d’arriver à ses fins. Ses proies favorites étaient les commerçants du grand marché de Bamako pour ses opérations d’escroquerie. En effet, c’est le 7 Août dernier, grâce au professionnalisme de la Brigade de Recherche du Commissariat de Koulouba sous l’expertise de son principal, le Commissaire Divisionnaire Santigui Kamissoko, que ce présumé escroc, domicilié à Moribabougou fut cueilli comme un fruit mûr. Son crime est évalué à plus de 130.000.000 FCFA, sur fond d’escroquerie.



Selon notre source policière, l’intéressé a gagné la confiance des commerçants du grand marché de Bamako, grâce à son prétendu statut de soi-disant ami à l’un des enfants du Chérif de Nioro. Son mode operandi constituait aussi un appât facile pour lui d’alpaguer ses victimes, les yeux ouverts. En effet, il prenait toujours le soin d’avoir sur lui une certaine somme d’argent afin d’acheter au comptant le premier lot de marchandises, avant de demander un bon, à savoir prendre le reste à crédit. Ne doutant de rien, comme hypnotiser, ses victimes accèdent facilement à sa proposition. Une fois les produits réceptionnés, AC disparaît dans la nature tout en refusant de décrocher les appels de ses victimes. Ayant compris qu’ils ont été floués, ces commerçants n’ont eu d’autres choix que de porter plainte contre lui. Par coup de chance pour eux, ces plaintes sont tombées sur le bureau de la dynamique brigade de recherches du Commissariat de police de Koulouba, sous l’égide de l’intrépide Commissaire Divisionnaire Kamissoko qui fait preuve d’hardiesse dans des affaires de telle nature. C’est pourquoi, en un temps record, cette Brigade a réussi à sortir de sa cachette le nommé AC, avant de le soumettre aux interrogatoires.



Face aux officiers de police, il a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés sans hésiter. Et comme alibi, il a ajouté que lui-même a été victime d’escroquerie. Ce qui s’est avéré faux. « Pour le moment, le commissariat a enregistré une dizaine de plaintes contre lui. Il reconnaît les faits mais se dit insolvable. L’enquête se poursuit » nous édifie notre source. En attendant, pour escroquerie, A.C a été présenté au parquet de la Commune III et placé sous mandat de dépôt le vendredi 11 Août 2023.



Par Mariam Sissoko