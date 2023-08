Accord d’Alger : le Colonel Major Ismaël WAGUÉ invite les groupes armés à revenir à la table des négociations - abamako.com

Accord d'Alger : le Colonel Major Ismaël WAGUÉ invite les groupes armés à revenir à la table des négociations Publié le lundi 28 aout 2023

Le Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale,

Chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation Nationale dans un communiqué rendu public ce lundi 28 août 2023 invite les frères des mouvements signataires de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali à revenir à la table des négociations dans le processus de paix en vue de surmonter les défis actuels par la voie du dialogue.



Selon ce communiqué du ministre WAGUÉ, le Gouvernement reste attaché à l'Accord pour la Paix et la Réconciliation

au Mali ainsi qu'à l'Accord de cessez-le-feu du 23 Mai 2014.



