BRICS : Des briques pour renforcer le nouvel édifice mondial ? Publié le lundi 28 aout 2023 | Le challenger

Six nouveaux pays ont adhéré lors du Sommet de Johannesburg, le 24 août dernier, au bloc composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, plus connu sous la dénomination de BRICS. Les nouveaux adhérents ont pour noms l’Iran, l’Argentine, l’Egypte, l’Ethiopie, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé que ces différentes adhésions prennent «effet» à partir de janvier 2024. En attendant, focus sur une nouvelle perspective.



Iran, Argentine, Egypte, Ethiopie, Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis sont les nouveaux pays qui entendent signer une nouvelle alliance d’influence sur le monde. Si les pays constitutifs des BRICS comptent deux des plus puissants du monde, la Russie et la Chine, il n’en est pas moins du poids économique de la majorité de ces pays. Un nouvel ordre en gestation? La réponse à cette inévitable question est souhaitée ou redoutée.



Forces et faiblesses!



Comme forces, les BRICS, ce sont les plus grands producteurs de pétrole brut réunis. Selon Trading Economics qui a plus de 20 millions de données et d’indicateurs sur l’économie de 196 pays dans le monde, 10 pays détiennent la majorité de la production de pétrole dans le monde en 2023,. Les États-Unis produisent environ 12,696 millions de barils par jour (BBL/D/1K), ce qui les place en tête du classement des plus gros producteurs de pétrole. Ils sont suivis par la Russie, Gazprom, la société d’État russe, ayant une production journalière de 10,477 millions de barils.



Dans ce top 10 serré, la Chine se prévaut aussi de ses 4,295 millions de barils par jour, le Brésil (3,262 millions), les Émirats arabes unis (3,041 millions) et l’Iran (2,630 millions).



Rien qu’avec le pétrole brut, les Brics disposent de plus de 80% de pétrole brut dans le monde. Une force pour le groupe, mais des inquiétudes pour le reste du monde, cette ressource étant considérée comme une puissante arme pour dominer sur le terrain diplomatique?



«Avec ce Sommet, les Brics entament un nouveau chapitre» s’est félicité le président Cyril Ramaphosa. «Nous avons adopté un document qui définit les lignes directrices, les principes et les processus d’examen des pays qui souhaitent devenir membres des Brics».



Une brochette de pays émergents, un cocktail explosif !



Les Brics s’affichent comme un groupe de puissances économiques affirmées. On estime à environ 120 millions de tonnes les réserves mondiales de terres rares. Celles-ci seraient détenues par la Chine (37%), le Vietnam (18%), le Brésil (17%) et la Russie (17%), qui en représentent 90% au niveau mondial.



Sur le terrain nucléaire, l’influence du groupe n’est pas négligeable. Et c’est là l’autre crainte du monde avec l’émergence d’une brique nouvelle pour consolider le mur face à l’Otan ?



Autre enjeu en plus de l’économie: la démocratie. La Russie, la Chine, l’Arabie Saoudite ou encore l’Iran, l’Egypte, les Émirats Arabes Unis, n’ont pas la même perception de la démocratie que l’Occident. 80% du bloc est dominé par des pays ne mettant pas ce principe toujours en avant.



Ousmane Tangara