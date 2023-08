Crime crapuleux : Toka Barry tué à bout portant ! - abamako.com

Dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 août 2023, Toka Barry a été froidement abattu par trois individus non identifiés. Un crime crapuleux !



Le lundi 21 août 2023 aux environs de 21 heures, Toka Barry, un jeune connu à Sirakoro-Méguétan pour sa capacité de mobilisation, a été froidement abattu dans le quartier. L’acte, selon toute vraisemblance, a été accompli par trois individus non identifiés.



Membre de la jeunesse de l’Association de promotion de la culture peule, Tabital Pulaaku, il dirigeait également le «Msas-Ballal Bibbe Leydi» dénomination du Club de soutien du Président du Conseil supérieur de la diaspora malienne (Csdm).



Le parrain dudit club, Mohamed Chérif Haïdara, a exprimé sa tristesse et présenté ses condoléances à la famille éplorée de son jeune fan.