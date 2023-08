Minusma: la Minusma a fermé quatre camps et rapatrié mille Casques bleus - abamako.com

Minusma: la Minusma a fermé quatre camps et rapatrié mille Casques bleus
Publié le lundi 28 aout 2023

La mission de maintien de la paix au Mali (Minusma) a engagé le retrait de ses quelque 13 000 militaires et policiers qui devront avoir quitté le Mali d'ici le 31 décembre 2023. Il s'agit de faire sortir du pays, qui a réclamé le départ de la mission onusienne, quelque 11 600 soldats et 1 500 policiers de plusieurs dizaines de nationalités. Ces Casques bleus étaient répartis sur 13 camps.



A ce jour, 1 096 Casques bleus auraient été rapatriés dans leurs pays respectifs, selon l'ONU. Ces départs s'inscrivent dans la première phase du plan de retrait qui s'est terminée vendredi dernier avec la fermeture d'un quatrième camp, celui de Ménaka (nord-est).



La deuxième phase qui va démarrer prévoit la fermeture de six autres bases d'ici le 15 décembre. Il s'agit des emprises de Tessalit, Aguelhok et Kidal, au Nord, Douentza et Mopti, au Centre, et Ansongo à l'Est.