Marchés publics: Des grands fournisseurs de la Défense en incapacité Publié le mardi 29 aout 2023 | Azalai Express

Mali : Première formation d'un peloton des FAMA sur les blindés Typhoon

Généreux, ils le sont au point d'offrir des véhicules et du carburant presque gratuitement autour d'eux, ils sont nombreux ces rares fournisseurs de la grande muette qui souffrent le chaud et le froid en ce moment.

Il se passe des choses au sein du cercle de plus en plus restreint des fournisseurs de certains services sensibles de l'Etat comme le ministère de la Défense et des Anciens combattants. Bien avant le coup d'Etat, il y a des fournisseurs qui s'étaient tellement enracinés qu'il est aujourd'hui difficile de les déboulonner. Il y a certes eu quelques tentatives de les éjecter du réseau, mais il semble qu'ils disposent de moyens de persuasion devant lesquels il est difficile de résister. Dans le lot de ces « spécialistes » des marchés de l'Armée figure un certain Ibrahim. Du temps d'IBK, il était dans les bonnes de grâce du régime et particulièrement de Karim Kéita, fils du chef de l'Etat. Il captait presque tous les marchés importants, au point que certaines mauvaises langues l'accusaient de travailler pour le fiston national. Cela lui avait même valu quelques désagréments aux lendemains de la chute du régime. Mais tel un chat, il a rebondi et a pu rapidement tisser des liens solides avec ceux qu'on appelle fort justement les décideurs. Et comme au bon vieux temps, Ibrahim ramasse les marchés à la pelle. Mais une chose est de gagner des marchés et une autre est de pouvoir les exécuter dans les délais. De toute évidence, il traverse une zone de sécheresse financière au point de courir le risque de perdre ses juteux marchés, estimés à plusieurs milliards de nos francs. Il nous est revenu qu'il manœuvre pour obtenir une proroga- phone. tion des délais d'exécution de ses marchés. Mais pour le moment, ce n'est pas gagné. Et pour cause, le super patron du département n'est pas homme à se faire trimballer, car il doit donner le bon exemple sous une transition qui doit jeter les bases du Ma likura. Il y va de sa crédibilité et surtout de honneur. Mais, le fameux Son Ibrahim est puissant et a plusieurs tours dans son sac. Grand pétrolier de la place, l'homme s'est réfugié à Dakar à un moment. Mais depuis quelques semaines, il a refait surface dans la ville aux trois caimans. La raison est toute simple: il doit rendre des comptes des marchés qu'il n'a pas pu exécuter pour le moment, la négociation d'une échéance étant devenue une nécessité. Et cela ne se gère pas au téléphone

Maintenant, il reste à savoir jusqu'à quand Ibrahim va continuer de se jouer de la République.



A suivre.