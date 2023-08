Brouille entre les autorités maliennes et la CMA : Mossa Ag Attaher l’incompris ? - abamako.com

Brouille entre les autorités maliennes et la CMA : Mossa Ag Attaher l'incompris ? Publié le mardi 29 aout 2023 | Arc en Ciel

Mossa Ag Attaher, membre de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), qu’il représente dans le gouvernement, en qualité de ministre des Maliens de l’extérieur, ne serait-il pas dans un dilemme avec les derniers tiraillements entre les autorités maliennes et son mouvement ?



C’est un ministre des Maliens de l’Extérieur, Mossa Ag Attaher qui semble être sûrement très gêné par le déroulement des événements entre son mouvement : la CMA et les autorités militaires du Mali ou du moins l’Etat du Mali.



L’on se souvient qu’avant la signature de l’Accord d’Alger en 2015, c’est bien lui pour un oui ou un non, montait sur ses grands chevaux pour défendre bec et ongle les positions du MNLA (Le MNLA est membre de la CMA).



Que la vie nous réserve des surprises ! Aujourd’hui, membre du gouvernement du Mali, Mossa Ag Attaher assiste impuissamment à cette brouille entre son mouvement et les autorités maliennes. N’occupe-t-il pas une position gênante surtout quand on sait que sa communauté lui fait des reproches tout azimut sur « son silence, sa neutralité ». Si son silence n’est pas compris par ses alliés, l’on pourrait l’interprété comme le prix à payer au nom de la paix recherchée par l’Accord d’Alger. Chose qui le permet d’être membre du gouvernement.



H.B.Touré