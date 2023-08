Assemblée générale extraordinaire élective de la FEMAFOOT : Le scrutin se tient ce mardi 29 août au CICB

Assemblée générale extraordinaire élective de la FEMAFOOT : Le scrutin se tient ce mardi 29 août au CICB - abamako.com

Assemblée générale extraordinaire élective de la FEMAFOOT

Le mandat de l’actuel Comité Éxécutif de la Fédération Malienne de Football dirigé par le Président Mamoutou Touré « Bavieux » prend fin ce mardi 29 août. Pour le renouvellement du Comité exécutif, une élection est organisée ce mardi pour un nouveau mandat de 4 ans.



Ce scrutin se tiendra à la faveur d’une Assemblée générale extraordinaire à Bamako.



Conformément aux dispositions statutaires, le Secrétariat général de la FEMAFOOT, à travers une lettre circulaire envoyée aux secrétaires généraux de l’ensemble de ses membres statutaires, a convoqué une Assemblée Générale Extraordinaire Élective qui se tient ce mardi 29 août au Centre International de Conférence de Bamako CICB à partir de 9 heures 30.



Cette Assemblée générale elective a pour ordre du jour: l’élection du président et les membres du Comité exécutif de la Femafoot.



Pour le vote lors de cette assemblée générale élective, chacune des neufs 9 Ligues régionales de football sera représentée par trois 03 délégués, deux 02 délégués pour chaque club de Ligue 1 Orange et également deux 02 délégués pour chaque club champion de 2ème division. Quant aux groupements sportifs, ils seront représentés chacun par un 1 délégué. Ceux-ci sont donc les membres votants de l’assemblée



En tant qu’instances suprêmes, la CAF et la FIFA auront des émissaires pour superviser les travaux. Il s’agit de : Maître Augustin Senghor (1er Vice-président de la CAF), El Hadj Wack Diop (Directeur régional du bureau FIFA à Dakar), Ahmed Harraz (Senior Governement Services Manager de la FIFA), Mme Sarah Mukuna (Directrice des Associations Membres de la CAF) et Mr Jean Jacques Diène (Responsable de la Gouvernance de la CAF).