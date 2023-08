Assemblée Générale Extraordinaire Elective de la FEMAFOOT : Mamoutou Touré dit Bavieux réélu pour un nouveau mandat de 4 ans . - abamako.com

Assemblée Générale Extraordinaire Elective de la FEMAFOOT : Mamoutou Touré dit Bavieux réélu pour un nouveau mandat de 4 ans . Publié le mardi 29 aout 2023

Ce mardi 29 Août 2023, tous les yeux étaient braqués vers le CICB où a eu lieu l'Assemblée générale extraordinaire elective de la Fédération malienne de football. La cérémonie d'ouverture qui a été présidée par le Directeur national des Sports représentant son ministre, s’est déroulée en présence des acteurs du football malien et devant les observateurs de la CAF et de la FIFA. Après la cérémonie, la commission électorale a procédé à la vérification des mandats: 63 délégués étaient présents sur 80. Comme il fallait s’y attendre, Le vote a démarré avec une seule liste, celle de Mamoutou dit Bavieux Touré, seule validée par la commission électorale. Il y avait trois bulletins de vote: le vert pour le oui, le rouge pour le non et le bleu pour l'absentention.



A l’issue du processus de vote , la liste conduite par Mamoutou TOURÉ - Bavieux à été élue avec 61 voix pour ; 01 voix contre et une abstention. Ainsi le Mamoutou Touré dit Bavieux rempile pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la FEMAFOOT.



Rappelons que Mamoutou Touré est inculpé et placé sous mandat de dépôt pour « atteinte aux biens publics de l'État» par le pôle économique et financier de la #commune III. Il est accompagné de certains de ses collaborateurs dont l'ancien #président de l'assemblée nationale Issiaka Sidibé. Suspectés de détournement de plus de 17 milliards dont 7 milliards d'indemnités irrégulière et 10 milliards non justifié.