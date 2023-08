La Russie s’engage à continuer à fournir une « assistance globale » au Mali après la mort du chef du groupe Wagner - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La Russie s’engage à continuer à fournir une « assistance globale » au Mali après la mort du chef du groupe Wagner Publié le mardi 29 aout 2023 | Agence ecofin

© Autre presse par DR

Diplomatie : Assimi Goïta et Vladimir Poutine se sont encore parlé

Tweet







Deux jours après le décès du fondateur de Wagner, Vladimir Poutine a signé un décret obligeant les membres des groupes paramilitaires à déclarer leur allégeance à la Russie sous forme de serment, comme le fait l'armée régulière.



La Russie s'est engagée, lundi 28 août, à continuer à fournir une « assistance globale » au Mali, après la mort du chef de la société militaire privée Wagner, dont environ un millier de combattants aident la junte au pouvoir dans ce pays d’Afrique de l'Ouest à lutter contre une insurrection islamiste.



« La coopération bilatérale entre la Russie et le Mali et le choix souverain par le régime militaire de ses partenaires internationaux en matière de sécurité empêchent nos anciens partenaires occidentaux de dormir. La Russie, pour sa part, continuera à fournir au Mali et à d'autres partenaires africains intéressés une assistance globale sur une base bilatérale, égale et mutuellement respectueuse », a déclaré l’ambassadeur adjoint de la Russie à l'ONU, Dmitry Polyanskiy.



Cet engagement intervient moins d’une semaine après la mort du fondateur de Wagner, Evguéni Prigojine, dans le crash d'un avion qui le transportait de Moscou à Saint-Pétersbourg aux côtés de son bras droit Dmitri Outkine et d'autres responsables du groupe. Sa mort a été confirmée par les expertises génétiques, cinq jours après l’accident survenu le 23 août.



Malgré les soupçons d'assassinat par le pouvoir, le Kremlin a démenti toute responsabilité dans le crash.



Deux jours après la mort de M. Prigojine, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret obligeant les membres des groupes paramilitaires à déclarer leur allégeance à la Russie sous forme de serment, comme le fait l'armée régulière.