Élection controversée à la FEMAFOOT :La honte est totale Publié le mardi 29 aout 2023

En telle période et tel lieu ?, s'offusquerait René Maran, si tel qu'il observait les absurdités des hommes pendant la colonisation, il était présent ce de jurer avec tout ce qui sent l'avidité et la corruption, vient d'infliger au Mali sa pire humiliation Un homme épinglé par la justice de son pays et placé sous mandat de dépôt pour "corruption, faux et usage de faux" se fait élire à la tête de la plus haute instance sportive du même pays, sous les regards complices de ceux qui n'ont pas eu peur d'asséner leur vérité à la tribune des Nations Unies, mais qui, par peur d'une suspension qui n'aurait été que moindre mal, ont courbé l'échine, face à la FIFA, la seconde victime



