Quand le CDM disparaît des radars

Peut-on dire déjà qu’il était une fois le CDM ? En tout cas, le mouvement qui a supplanté le défunt CNSP

malien s’est vraisemblablement imposé une sorte d’hibernation depuis quelques temps. Il a plongé

dans un mutisme tel qu’il n’a jamais autant incarné la Grande Muette qu’il prétend défendre depuis sa

naissance et au nom de laquelle le Collectif de Défense des Militaires était jusque-là prompt à ester en

justice pour des peccadilles. Plus de communiqués de dénonciations, plus d’intimidations et de mise en

garde, et chose bizarre, aucun acte commémoratif des trois années du renversement d’IBK et de l’avènement d’un régime militaire. C’est tout naturellement, en tout état de cause, que les interrogations fusent de toutes parts sur sa disparition subite des radars, qui coïncide comme par un hasard avec le moment où un certain cyber-procureur autoproclamé, homme à tout faire et caisse de résonance du CDM, est officiellement dessaisi des procédures de cybercriminalité au profit d’un autre magistrat apparemment moins réceptif aux caprices répressifs des défenseurs de militaires. Il intervient également dans la foulée du remaniement ministériel sur lequel de nombreux zélateurs ont pu déchanter de trop compter pour se faire récompenser de leur soutien à la junte. Le silence du CDM intervient aussi en même temps que la montée en puissance tant vantée des FAMa est démentie et rendue indéfendable par la tragédie des civile du Centre du Mali.



Du rififi entre Bamako et Alger



Entre les pouvoirs militaires maliens et l’Algérie, le torchon brûle. En cause, le devenir très incertain de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali qu’Alger serait tenté de ne plus garantir avec les récentes tournures bellicistes entre les parties signataires. C’est du moins l’intention implicitement attribuées à des officiels algériens, à l’issue d’une récente concertation avec des représentants de mouvements autonomistes de l’Azawad. Il semble que l’épisode de Ber y est pour quelque chose, par-delà la suspension des réunions du Comité de Suivi de l’Accord. Et, de sources bien introduites, le pourrissement de la situation serait à l’origine d’un malaise diplomatique à la fois bruyant et discret : le rappel de l’ambassadeur d’Algerie au Mali pour consultation. À quel sujet ? Difficile de le dire avec précision, mais on apprend de même source qu’est passé sous silence la cinglante déconvenue d’officiels maliens expressément dépêchés à Alger, que les autorités de ce pays n’ont pas daigné accueillir. De quoi alimenter les supputations sur une réaction dictée par le mécontentement du parrain de l’Accord pour la paix issu du processus d’Alger. Les observateurs les plus avisés craignent par ailleurs que le ressentis n’en arrivent à s’exprimer par une indifférence totale à la crispation latente, à défaut d’un sabotage en faveur des mouvements rebelles.



La réciprocité nuancée de la diplomatie malienne



Après un long gel des relations diplomatiques, le bras de fer entre Paris et Bamako connaît à présent des rebondissements spectaculaires avec l’arrêt des vols Air France vers Bamako et la suspension de la délivrance de visas. À ces deux mesures inédites de la France, la partie malienne a choisi de répondre coup pour coup, au moyen notamment de retrait temporaire de l’autorisation de la compagnie aérienne française suivie de la suspension, au nom de la réciprocité, de la délivrance de visa aux citoyens français. Sauf que le match ne tardera pas à révéler le déséquilibre des forces en confrontation. En témoignent les alertes lancées par de nombreux concitoyens résidant en France et aux dépens desquels le ministère malien des affaires étrangères avait visiblement agi sur un coup de tête. Ce sont en effet des familles entières en vacances qui se retrouvées pénalisées et piégées par la gestion passionnée des vols suspendus d’Air France sur le Mali, mais aussi de nombreux Maliens qui profitent allègrement de la double nationalité pour entretenir des contrées entières. Face à leurs cris du cœur, la réciprocité tant prônée par la diplomatie malienne a dû être nuancée avec la prise en compte des préoccupations massivement exprimées dans leurs rangs. Le ministre Abdoulaye DIOP s’y est pris par une note additive beaucoup plus discrète que sa première réaction où il instruit ses services d’épargner les binationaux dans la suspension de délivrance de visas maliens. Il y a lieu de s’interroger, en définitive, si la souveraineté n’a pas influé sur le sens de la réciprocité au Mali et si la réaction impulsive des autorités n’a pas transgressé leurs directives quant à la prise en compte des intérêts du pays dans les choix stratégiques.



