Invalidation de la liste de Salaha Baby : «La procédure continue au TAS≫ Publié le mardi 29 aout 2023

Le candidat Sahala Baby rencontre la ligue de Football de Kayes

La liste de candidature de Salaha Baby a animé un point de presse, dimanche dernier à son Quartier général à l'ACI 2000. Trois points étaient à l'ordre du jour, à savoir la lettre que le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne a envoyée à la FIFA, les requêtes au Tribunal arbitral du sport (TAS) et le processus électoral du scrutin d'aujourd'hui (voir l'article de Ladji M. DIABY).





Concernant le premier point, Abba Mahamane a indiqué que la FIFA a tout simplement expliqué au ministre Fomba que les problèmes de la Femafoot ne relèvent pas de la juridiction de l'instance sportive et que le processus électoral au Mali relève des Maliens. Selon lui, cette réponse de la FIFA signifie que l'élection du président de la Femafoot est une affaire interne qui doit être gérée par les Maliens conformément aux textes de la fédération.



Abba Mahamane a révélé que la liste de Salaha Baby a demandé au TAS d'accélérer, mais que cela n'a pu se faire, «à cause de l'autre partie (la liste de Bavieux Touré, ndlr) qui n'a donné son accord>>. < .



Le troisième et dernier sujet abordé par les trois conférenciers, concerne l'assemblée générale prévue ce mardi 29 août. «La Femafoot estime qu'il n'y a qu'une seule candidature, à savoir celle de Mamoutou Touré. Jusqu'à ce dimanche 27 août, cette candidature fait l'objet de recours au niveau national notamment devant la commission d'éthique. Cette commission d'éthique à deux chambres : une chambre d'instruction et une chambre de jugement.



La chambre d'instruction a fini son travail et elle a notifié à Salaha Baby que l'instruction est finie depuis vendredi et qu'elle a transmis le dossier à la chambre de jugement. Pour le moment, la chambre de jugement n'a pas rendu sa décision et tout reste possible», dira Abba Mahamane, avant de terminer : <

Affaire à suivre...



Boubacar THIERO



