Présidentielle 2024: Ces candidats évincés Publié le mardi 29 aout 2023 | Azalai Express

Plusieurs personnalités maliennes de premier plan sont recherchées depuis l'accession du colonel Assimi Goïta et ses hommes au pouvoir en 2020. Des leaders politiques qui impuissamment depuis leur pays d'exil à l'élection présidentielle sans être de la partie.

-ils vivent désormais à .l'étranger, sans que leur localisation exacte soit connue. Pourtant, leur volonté de briguer la magistrature suprême est inébranlée, si on se réfère à des déclarations des militants et sympathisants de leurs partis respectifs.La plupart d'entre eux, sauf Oumar Mariko, est poursuivie dans le cadre de deux affaires de corruption présumée: l'achat d'équipements militaires et l'acquisition d'un avion présidentiel en 2014. Un dossier poussiéreux, dor mant dans le tiroir, qui a été pris par les autorités de la transition. Ces leaders politiques, sauf revirement spectaculaire de situation, risquent d'être écartés de l'élection présidentielle prévue pour 2024

Qui sont ces exilés de la transition?



Dernier Premier ministre de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita, Dr Boubou Cissé est poursuivi depuis le 25 juillet dans l'affaire des équipements militaires. Il était ministre d de l'Economie et des Finances entre 2016 et 2020